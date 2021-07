Firenze – Probabilmente si è fidato troppo delle indicazioni del “navigatore” finendo incastrato nella viabilità sopra a Careggi. É successo intorno alle 5 di questa mattina. Il protagonista è un Tir con targa macedone che è rimasto bloccato in via Santa Marta, all’altezza del numero civico 16. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Municipale e i Vigili del Fuoco. Il mezzo ha anche danneggiato alcuni edifici sulla strada. Le operazioni di recupero del veicolo, particolarmente complesse, sono andate avanti per diverse ore con la chiusura di via Santa Marta tra via Ernesto Rossi e via del Poggiolino. La strada è stata riaperta poco prima di mezzogiorno.