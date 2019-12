Firenze – Giovedì prossimo 26 dicembre sulle colline pistoiesi, in località 44° Parallelo, saranno disputate le gare per l’assegnazione dei titoli toscani di ciclocross per le categorie juniores, allievi ed esordienti maschi e femmine tesserati per la Federciclismo.

Intanto nei dintorni di Cinquale di Massa hanno avuto luogo le gare per i titoli regionali categoria amatori. Titoli conquistati per èlite e under 23 da Thomas Segatori (Valleverde); juniores da Filippo Cecchi (Stabbia Firenze); allievi Samuele Scappini (GC. Nestor Marciano); esordienti Damiano Petri ( AC. Fosco Bessi Calenzano). Giovanissimi : Mattia Gagliardi (VC. Sport). Donne. Categoria élite Alessia Bulleri (Mende Italia Team); juniores Asia Mazzuoli (Armitalia Vaiano); allieve : Giorgia Giannotti (Focus Itali Team); esordienti : Giulia Corrari (UC. Petrignano); giovanissime Maddalena Simeoni (Racing Assisi).

I titoli 2019 tra i cicloamatori a Alessandro Sereni (Elite Sport); Alessandro Guidotti (Master1); Daniele Balducci (Master 2); Mirko Balducci (M.3); Leonardo Miniati (M.4); Nicola Morozzi (M.5); Gianpaolo Giannini (M.6); Riccardo Rosselli (M.7).

Nei giorni scorsi a Pieve a Presciano, nel Valdarno superiore, il titolo di campione toscano under 23 è stato vinto da Filippo Repeti di Piombino della Società Etruria Sestese Amore e Vita con sede a Signa guidata da Gianluigi Parenti.