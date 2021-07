Firenze – Olimpiadi di Tokyo, clima non facile, ma entusiasmo alle stelle. Ci sono anche gli atleti dell’area metropolitana fiorentina a disputare il massimo riconoscimento sportivo: Lorenzo Bacci (tiro a segno); Rachele Bruni (nuoto); Leonardo Fabbri (atletica); Anna Chiara Mascolo (nuoto); Filippo Megli (nuoto); Claudio Michel Stecchi (atletica); Lorenzo Zazzeri (nuoto); Gabriele Rossetti (tiro volo). E, inoltre, Alberto Bettiol, nato a Poggibonsi e ora cittadino di Castelfiorentino.

“Lo sport porta entusiasmo e voglia di guardare avanti, anche dal Sol Levante e con una presenza toscana metropolitana fiorentina molto qualificata”, dichiara Nicola Armentano, consigliere della Città Metropolitana di Firenze delegato allo Sport.

“Abbiamo coltivato questo sguardo positivo, oltre ogni cupezza, mentre allestivamo e portavamo avanti, con successo e coinvolgimento, le nostre Olimpiadi Metropolitane. Oggi a Tokyo comincia un appuntamento sportivo unico, che va incoraggiato e sostenuto, oltre le polemiche e le comprensibili preoccupazioni, anche per l’assenza di pubblico dovuta alle misure anti Covid – continua Armentano – I migliori auguri ai ‘nostri’ atleti, per i quali questo le Olimpiadi in Giappone sono la realizzazione di un sogno, dopo una vita di impegno, rinunce e sacrifici. E ne vale davvero la pena”.