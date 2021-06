Empoli – La sorpresa è stata il 22 dicembre scorso quando i leoni della fontana di piazza Farinata degli Uberti sono stati ‘liberati’ dal metallo delle impalcature in cui sono rimasti chiusi per mesi in occasione del restauro. Da oggi, martedì 15 giugno 2021, alle 12, la fontana delle Naiadi del Pampaloni, che ha riacquistato il candore del marmo apuano, gode di una nuova illuminazione e dell’acqua che torna a zampillare. Il restauro, adesso, è davvero concluso.

La fontana, collocata nel cuore città, potrà essere ammirata, nel suo ritrovato splendore, non solo dagli empolesi ma anche dai turisti che stanno tornando a visitare Empoli. L’auspicio degli empolesi è che, con l’arrivo della bella stagione e con la situazione pandemica sotto controllo, un flusso di visitatori, amanti dell’arte, torni alla scoperta di Empoli e dei suoi tesori.

Ai piedi della fontana, per l’accensione, Brenda Barnini, sindaco del Comune di Empoli; Giulia Terreni, assessore alla cultura del Comune di Empoli; Daniela Mori, presidente del consiglio di sorveglianza di Unicoop Firenze; Francesca Martini, presidente Sezione Soci Coop Empoli di Unicoop; Giovanni Urti, vicepresidente Fondazione Cassa Risparmio San Miniato; il proposto di Empoli Don Guido Engels; Cristina Gelli, direttrice dei Musei di Empoli; Roberta Scardigli, dirigente dei lavori pubblici del Comune di Empoli.

«Dopo averla scoperta a dicembre, al termine del restauro, oggi la fontana torna ad accendersi per fare quello per cui era stata realizzata, fornire acqua alla popolazione nel centro storico. Dunque non solo un’opera di grande bellezza – evidenzia il sindaco di Empoli Brenda Barnini, ma anche di servizio alla città, grazie anche a un aggiornamento importante degli impianti sottostanti al complesso marmoreo. Riuscire ad averla restaurata grazia all’enorme contributo dato dalla cittadinanza, dai soci coop, da Unicoop Firenze con la campagna Abbraccia Empoli, senza dimenticare il sostegno della Fondazione Cassa Risparmio San Miniato, è stato un bellissimo modo di riappropriarsi di questa meraviglia. Sono sicura che diventerà non solo un simbolo con cui tutti gli empolesi si identificano da sempre ma anche una bellissima attrazione per chi visiterà la nostra città. L’accensione della fontana e l’acqua che spilla è un simbolo di rinascita e di ripartenza in questo periodo in cui stiamo uscendo dall’incubo della pandemia”.

Abbraccia Empoli – Abbraccia Empoli è stata la campagna di raccolta fondi per il restauro della fontana di piazza Farinata degli Uberti, più conosciuta come piazza dei Leoni per le sculture che si trovano intorno alla fontana, ideata e realizzata da Unicoop Firenze e sezione soci Coop di Empoli.

La campagna, lanciata a fine 2017, ha ingaggiato i cittadini empolesi in mesi di mobilitazione e una serie di iniziative, dalle passeggiate alle visite guidate, dalla rassegna teatrale alle cene in galleria. Alla sollecitazione di Unicoop Firenze hanno risposto migliaia di empolesi, che hanno partecipato alle diverse iniziative organizzate dalla sezione soci Coop. Alcuni inoltre sono diventati Ambasciatori della Fontana ed hanno contribuito a divulgare la campagna.

Obiettivo di Abbraccia Empoli, infatti, è non stato solo la raccolta fondi, che ha raggiunto quota 35mila euro, che sono stati raddoppiati dalla cooperativa, ma anche il coinvolgimento di tutta la popolazione e dei più giovani, perché un bene comune di un importante luogo pubblico tornasse al centro dell’azione collettiva.

Si sono impegnati per questo importante restauro anche Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, sempre molto attenta e sensibile al recupero dei monumenti nel nostro territorio. A contribuire sono stati anche l’Empoli F.C., i tifosi dell’Unione Clubs e la Libreria Rinascita.

I numeri di Abbraccia Empoli: quasi 35 mila euro, per la precisione 34.670,76, raccolti, che sono stati raddoppiati dalla cooperativa, 7000 persone coinvolte nelle iniziative, 80 iniziative organizzate, oltre 150 fra associazioni, enti coinvolti ed esercizi commerciali aderenti.