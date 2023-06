Il bando è stato aperto il 27 aprile, in occasione della 87esima edizione della fiera internazionale dell’artigianato MIDA, ed è possibile candidare la propria impresa artigiana entro martedì 27 giugno, collegandosi al sito www.murateideapark.it

Le candidature ricevute saranno valutate da una commissione appositamente nominata e saranno poi inserite nel processo di formazione e mentoring gratuito della durata di 2 mesi che partirà a settembre 2023.

Tanti saranno i servizi messi a disposizione dei vincitori grazie al supporto e alla collaborazione con partner della call, che insieme a Murate Idea Park, hanno voluto fortemente partecipare al progetto di digitalizzazione dell’artigianato fiorentino e sono: Confartigianato Firenze, CNA Firenze, Artex Centro per l’Artigianato Artistico e Tradizionale della Toscana, Conflavoro PMI Firenze, PID Punto Impresa Digitale, OMA Osservatorio dei Mestieri d’Arte, oltre agli istituti di formazione ISIA Firenze e LABA Libera Accademia di Belle Arti di Firenze.

La call è realizzata con il patrocinio del Comune e della Camera di Commercio di Firenze. La prima edizione, lanciata nel 2021, era parte del progetto europeo Crafts Code, di cui il Comune di Firenze ne era capofila, volto alla costruzione di strategie condivise per il rilancio del settore artigianato, nettamente colpito ed indebolito dal blocco pandemico.

L’obiettivo era quello di condividere delle regole europee per tutelare l’artigianato dal rischio di riduzione della loro presenza dai centri storici e per sostenere l’individuazione di misure di promozione digitale e innovazione tecnologica.

“Tradizione e innovazione: questo progetto si fonda sulla volontà di promuovere i migliori artigiani della nostra città puntando sulle qualità del settore e sul suo rinnovamento – ha detto l’assessore alle attività produttive Giovanni Bettarini – grazie a Murate Idea Park, questo secondo bando rivolto alle imprese artigiane aiuterà a promuovere il settore dell’artigianato anche digitale”.

È da questi presupposti che è nata la volontà del Comune di Firenze di avviare un’azione pilota, condotta da Murate Idea Park, che potesse iniziare a fornire concretamente strumenti utili alla rivalorizzazione dell’artigianato fiorentino.

“Abbiamo applicato il metodo MIP, che usiamo per supportare la nascita e la creazione di startup, alle imprese artigiane, con l’obiettivo, questa volta, di traghettare queste realtà già esistenti, verso la conoscenza di altri strumenti, per consentire alla loro arte di raggiungere quanta più utenza possibile. Questo è stato e continua ad essere il nostro contributo per la valorizzazione delle imprese artigiane nel territorio fiorentino”, ha detto il Presidente di SSATI e MIP Claudio Terrazzi.

Nel corso del 2021 è stato aperto ufficialmente il primo bando, che ha visto vincitori 12 imprese artigiane locali, che hanno avuto la possibilità di accedere gratuitamente a percorsi di formazioni e mentoring one-to-one.

Tutto ciò ha permesso loro di scoprire nuove tecnologie e competenze, utili al rilancio del loro business e dei loro prodotti, oltre che messo in relazione le singole realtà con tutto l’ecosistema dell’innovazione fiorentino, avviando così progetti in sinergia e entrando in nuovi mercati esteri.

Le 12 imprese artigiane ad aver beneficiato di quanto messo a disposizione dal bando “CALLforCRAFT” della prima edizione sono espressione di gran parte dei settori che caratterizzano l’artigianato fiorentino, dalla pelletteria, la moda, alla lavorazione della scagliola a quella dell’oro e dell’argento e sono: NAA-Studio di Negar Azhar Azari, Federica Tessari Candele, Cecilia Falciai Decorazioni Artistiche, Arfasatti Argento, Quoio di Ciro Brand, Essère di Ilaria Tolossi, F.P. Pelletteria, Il Galeone, Liljia Gioielli, Made in Sipario, Roco Gioielli, Infinity. Tutte realtà che sono state messe nelle condizioni di avviare un loro personale processo di innovazione e digitalizzazione.

Regoistrato il successo della prima edizione, la SSATI, il MIP ed il Comune di Firenze hanno condiviso l’opportunità di lanciare una seconda edizione per permettere ad altrettanti esponenti dell’artigianato fiorentino di concorrere alla vincita di 100 ore di formazione su temi come content marketing, personal branding, public speaking, storytelling, social media management e gestione e-commerce. Oltre che di sessioni di mentoring individuali su come creare una scheda prodotto adeguata alla vendita, stampa 3D, processi di internazionalizzazione d’impresa, gestione della logistica, blockchain e metaverso e molte aree professionali.

“Grazie alla varietà delle competenze tecniche presenti nella community MIP, formata ad oggi da 98 mentor e formatori, ci è possibile offrire un ampissimo ventaglio di conoscenza utile alle imprese artigiane sia per consolidare ancora di più la loro presenza online e offline sia per accedere ad altri mercati e/o prodotti”, conclude la coordinatrice dell’incubatore d’impresa Murate Idea Park Elena Nanni.