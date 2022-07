Firenze – Torna il cinema d’essai nel chiostro del Museo Novecento: “Museo Novecento rinnova per il secondo anno di fila la collaborazione con Spazio Alfieri e M.Arte a.p.s., presentando per l’Estate Fiorentina un ricco calendario di proiezioni cinematografiche – dichiara Sergio Risaliti, Direttore del Museo Novecento – l’arena estiva, adibita per circa 130 posti a sedere, sarà animata da film d’essai, anteprime e proiezioni dal 20 luglio fino al 6 settembre, nello scenario dell’antico Spedale delle Leopoldine di Piazza Santa Maria Novella, sede del museo. Con piacere rinnoviamo questa importante collaborazione per accrescere e ampliare l’offerta culturale e fornire al pubblico un’occasione per vivere lo spazio museale in modo diverso, all’insegna dell’interdisciplinarietà”.

In sala il 9 agosto, in collaborazione con Music Pool, l’ omaggio a Pier Paolo Pasolini, nel centesimo anniversario dalla nascita: una esclusiva intervista ad Ascanio Celestini, maestro del teatro di narrazione, a cura di Stefano Fabbri, firma autorevole del giornalismo fiorentino. Celestini ha condotto un’attenta ricerca con testimonianze e documenti per recuperare i momenti più importanti di quel pezzo di storia spesso dimenticata, e narrarli nel suo spettacolo “Museo Pasolini”. Segue la proiezione del film “Centoventi contro Novecento”: nel campo di calcio della Cittadella di Parma ad affrontarsi sono le troupe di due film che si stanno girando in contemporanea nella zona: “Novecento” e “Salò o le 120 giornate di Sodoma”.

A fronteggiarsi ci sono due grandi del cinema: Bernardo Bertolucci e Pier Paolo Pasolini. Nel film il regista Alessandro Scillitani racconta la ‘partitella’ organizzata per far riconciliare i due registi, dedicando uno spazio più ampio a Pasolini, nel raccontare la sua passione per lo sport e l’attenzione verso le periferie urbane ed esistenziali.

La programmazione cinematografica, a cura di Spazio Alfieri, comprende i migliori film d’autore della stagione, inizia con “Nostalgia” di Mario Martone con Pierfrancecso Favino, film vincitore di quattro Nastri d’Argento, dove l’amore viscerale per Napoli di Martone, e di Ermanno Rea, che ha firmato il romanzo sul quale il film è basato, permea ogni inquadratura.

Si prosegue con titoli acclamati da “Alcarras – l’ultimo raccolto” della spagnola Carla Simón, vincitore dell’Orso d’oro alla Berlinale, a “Belfast” di Kenneth Branagh ambientato nella tumultuosa fine degli anni ’60, o “Licorice pizza” di Paul Thomas Anderson; il finlandese “Scompartimento n.6” di Juho Kuosmanen, premiato dalla giuria di Cannes nel 2021, “Drive my Car” film straniero vincitore agli Oscar.

Tra i titoli italiani “Esterno Notte” di Marco Bellocchio, “Ennio” di Giuseppe Tornatore, documentario con Ennio Morricone; “Le voci sole” di Andrea Brusa e Marco Scotuzzi con Giovanni Storti (in provvisoria libera uscita dal trio Aldo Giovanni & Giacomo).

Si raccontano vite d’artista nei documentari di David Bickerstaff su Van Gogh e i suoi Girasoli, fresco di uscita, il “Tintoretto, l’artista che uccise la pittura” di Erminio Perocco; il ritratto intimo e ironico del poeta statunitense Lawrence Ferlinghetti in “Lawrence” di Giada Diano ed Elisa Polimeni.

In anteprima il film “Fire of love” documentario poetico e visivamente stupefacente su una coppia di scienziati francesi, montato interamente con i loro filmati di viaggio alla ricerca di vulcani attivi negli anni ’70 e ’80.

Sostengono “Cinema nel chiostro”, oltre all’Estate fiorentina, Unicoop Firenze e Publiacqua

Ingresso € 8,00 intero, € 6 ridotto soci Unicoop – abbonamento € 25 – 5 proiezioni.

Info e prevendite www.spazioalfieri.it

Programma

prima parte fino al 19 agosto

inizio proiezioni ore 21.30

Mercoledì 20 luglio

Nostalgia

di Mario Martone, con Pierfrancesco Favino, Tommaso Ragno, Francesco Di Leva, Aurora Quattrocchi, Drammatico, Italia 2022

Dopo molto tempo trascorso fra il Libano e l’Egitto Felice, diventato imprenditore benestante, torna a Napoli, la città dove ha vissuto fino ai 15 anni, nel rione Sanità.

Veneredì 22 luglio

Van Gogh – I Girasoli

di David Bickerstaff, con Jamie de Courcey, Documentario, Gran Bretagna 2021

Un’ inedita visione della vita e delle opere del pittore olandese attraverso i suoi celebri “Girasoli”

Sabato 23 luglio

Alcarras – l’ultimo raccolto

di Carla Simón, con Jordi Pujol Dolcet, Anna Otin, Xènia Roset, Albert Bosch, Ainet Jounou, Drammatico, Spagna, Italia 2022

Vincitore dell’Orso d’oro alla Berlinale – Berlin International Film Festival 2022

Una famiglia si riunisce come ogni estate nella cittadina più profonda della Catalogna. Questa però potrebbe essere l’ultima: i peschi devono far posto ai pannelli fotovoltaici.

Domenica 24 luglio

Belfast

di Kenneth Branagh, con Caitriona Balfe, Judi Dench, Jamie Dornan, Ciarán Hinds, Colin Morgan, Drammatico, Gran Bretagna 2021

Un giovane ragazzo e la sua famiglia operaia vivono la tumultuosa fine degli anni ’60

Lunedì 25 luglio

Esterno Notte – parte 1

di Marco Bellocchio

con Fabrizio Gifuni, Margherita Buy, Toni Servillo, Fausto Russo Alesi, Daniela Marra, Drammatico, Italia, Francia 2022

Il racconto dei tragici giorni del rapimento di Aldo Moro, visti attraverso i molteplici punti di vista dei personaggi che di quella tragedia furono protagonisti e vittime

Martedì 26 luglio

Ennio

di Giuseppe Tornatore, con Ennio Morricone, Quentin Tarantino, Clint Eastwood, Oliver Stone, Wong Kar-wai, Documentario, Italia, Belgio, Cina, Giappone 2021

Un documentario sul leggendario compositore Ennio Morricone

Mercoledì 27 luglio

Licorice pizza

di Paul Thomas Anderson, con Alana Haim, Cooper Hoffman, Sean Penn, Tom Waits, Bradley Cooper, Commedia, Stati Uniti 2021

Ambientato nella San Fernando Valley degli anni ’70, il film segue uno studente delle superiori, che è anche un attore di successo

Giovedì 28 luglio

Le voci sole

di Andrea Brusa, Marco Scotuzzi, con Giovanni Storti, Davide Calgaro, Alessandra Faiella, Drammatico, Italia 2022

Una coppia, lontana per esigenze lavorative, si ritrova famosa dopo la pubblicazione di un video sul web.

Venerdì 29 luglio

Tintoretto, l’artista che uccise la pittura

di Erminio Perocco, Documentario, Italia 2022

Il film sull’artista veneziano che ha rinnovato l’arte del dipingere con l’uso del colore e della composizione.

Lunedì 1 agosto

Esterno Notte – parte 2

di Marco Bellocchio, con Fabrizio Gifuni, Margherita Buy, Toni Servillo, Fausto Russo Alesi, Daniela Marra, Drammatico, Italia, Francia 2022

Il racconto dei tragici giorni del rapimento di Aldo Moro, visti attraverso i molteplici punti di vista dei personaggi che di quella tragedia furono protagonisti e vittime

Martedì 2 agosto

Lunana

di Pawo Choyning Dorji, con Sherab Dorji, Ugyen Norbu Lhendup, Kelden Lhamo Gurung, Pem Zam, Sangay Lham, Drammatico, Bhutan 2019

Un viaggio tra due mondi all’interno della stessa nazione compiuto da un giovane maestro che viene mandato nella scuola più remota del mondo

Giovedì 4 agosto

Scompartimento n.6

di Juho Kuosmanen, con Seidi Haarla, Yuriy Borisov, Yuliya Aug, Lidia Costina, Tomi Alatalo, Drammatico, Finlandia, Estonia, Germania, Russia 2021

Mentre un treno avanza verso il circolo artico, due estranei condividono un viaggio che cambierà il loro punto di vista sulla vita

Venerdì 5 agosto

Lawrence

di Giada Diano, Elisa Polimeni, con Lawrence Ferlinghetti, Documentario, Italia 2021

Il ritratto intimo e ironico del poeta statunitense Lawrence Ferlinghetti

Lunedì 8 agosto

Parigi tutto in una notte

di Catherine Corsini, con Valeria Bruni Tedeschi, Marina Foïs, Pio Marmaï, Aïssatou Diallo Sagna, Caroline Estremo, Drammatico, Francia 2021

Due donne sull’orlo di una crisi, in un ospedale, sono ulteriormente stressate nella notte da una grande rivolta del personale e dai manifestanti arrabbiati che mirano ad assediare l’edificio

Martedì 9 agosto

EVENTO PASOLINI

Ascanio Celestini intervistato da Stefano Fabbri

il regista e autore maestro del teatro di narazione racconta la sua ricerca dietro lo spettacolo “Museo Pasolini”

a seguire proiezione di

Centoventi contro Novecento

di Alessandro Scillitani, Alessandro Di Nuzzo, Documentario, Italia, 2019

Una partita di calcio tra Bertolucci e Pasolini diventa l’espediente per confrontare diversi sguardi sulla vita e sull’italia. Il 16 marzo del 1975 si gioca nel campo di calcio della Cittadella di Parma una partita di cui riportano notizie solo le cronache locali ma che, vista a più di 40 anni di distanza, assume un significato particolare per la storia non solo del cinema ma del mondo della cultura. Ad affrontarsi sono le troupe di due film che si stanno girando in contemporanea nella zona: Novecento e Salò o le 120 giornate di Sodoma. A fronteggiarsi ci sono due grandi del cinema: Bernardo Bertolucci e Pier Paolo Pasolini.

Mercoledì 10 agosto

Californie

di Alessandro Cassigoli, Casey Kauffman, con Khadija Jaafari, Ikram Jaafari, Marilena Amato, Fatima Ramouch, Simona Petrosino, Drammatico, Italia 2021

Rappresentazione di quante decisioni, apparentemente irrilevanti, determinino il futuro di un individuo, in bilico tra farcela e il soccombere di fronte alle difficoltà

Giovedì 11 agosto

Drive my car

di Ryûsuke Hamaguchi, con Hidetoshi Nishijima, Toko Miura, Reika Kirishima, Masaki Okada, Perry Dizon, Drammatico, Giappone 2021

Vincitore Premio Oascar 2022 per miglior film internazionale

La storia di un uomo di teatro che supera il trauma della morte della moglie grazie all’incontro con una giovane autista

Venerdì 12 agosto

Lunedì 15 agosto

Gagarine – proteggi ciò che ami

di Fanny Liatard, Jérémy Trouilh, con Alseni Bathily, Lyna Khoudri, Jamil McCraven, Finnegan Oldfield, Farida Rahouadj, Drammatico, Francia 2020

Un ragazzo cerca di salvare il complesso residenziale dove vive dalla demolizione

Martedì 16 agosto

Mercoledì 17 agosto

Giovedì 18 agosto

Venerdì 19 agosto

anteprima

Fire of love

di Sara Dosa, Documentario, Canada, Stati Uniti 2022

La storia di due scienziati che hanno dedicato la vita a scoprire i misteri dei vulcani.