Firenze – Facce pulite, voglia di cambiare il mondo. Sono centinaia, i ragazzi di FFF che oggi manifestano. Un po’ figli dei fiori, un po’ nerd, tutti militanti dellla rivoluzione ultima, quella necessaria. Necessaria all’umanità. La musica li accompagna, gli slogan ma soprattutto la consapevolezza. Il grande slam è in arrivo, già si vede in questo strano marzo senza fiato. Insieme, diseguaglianze climatiche e sociali. Insieme, ex Gkn e dati sul clima. Insieme, eventi climatici estremi e strage dei migranti. Il cataclisma ambientale è ampio e mondiale. Sabato 11 marzo, appuntamento a Piombino.

Inizia verso le 11.30 la seconda parte del corteo. 4 cartelli, 4 grandi temi: diritti civili con Amnesty International, Ecoansia con un esponente della psicologia ambientale, Disobbedienza Civile non violenta con una rappresentante di Ultima Generazione, infine Energia con un esponente di Legambiente. Un tema quest’ultimo, che declinato nel concetto di Comunità energetica, sta coinvolgendo sempre più comuni, scuole, gruppi di cittadini sul territorio.