Firenze – Svelata la nuova placca del Consolato generale di Francia a Firenze, alla presenza dell’Ambasciatore francese in Italia, Christian Masset, del nuovo Console generale, Guillaume Rousson, e dei rappresentanti della comunità francese: Gaëlle Barré, presidente del Consiglio consolare ed Olivier Spiesser, Consigliere consolare.

Guillaume Rousson – che oltre a quello di Console ricoprirà anche il ruolo di direttore dell’Institut français Firenze – è diplomato all’IEP (Instituts D’études Politiques de Paris) e all’Inalco (Institut National des Langues et Civilisations Orientales); è stato precedentemente Ambasciatore di Francia in Bosnia-Erzegovina. La sede del consolato francese per la Toscana, ma anche per le Marche e San Marino, resterà in piazza Ognissanti 2, all’interno di Palazzo Lenzi, sede dell’Institut français Firenze.