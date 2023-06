Ad aprire il Festival giovedì 22 giugno alle 21:30 il Coro degli Artisti dell’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino con una selezione dall’opera di Pietro Mascagni. Interpreti: Santuzza, Tiziana Bellavista; Turiddu, Leonardo Melani; Compar Alfio, Lisandro Guinis; Lola / Mamma Lucia, Sabina Beani e Leonardo Andreotti al pianoforte. Ingresso libero

Domenica 25 giugno il biologo naturalista Daniel Lumera, docente e riferimento internazionale nell’area delle scienze del benessere, presenta il suo ultimo libro 28 respiri per cambiare la vita. Come raggiungere una mente illuminata. Unendo neuroscienze e antiche tradizioni millenarie Daniel Lumera traccia un percorso tanto efficace quanto rivoluzionario per farci riconnettere con il nostro stato di benessere naturale, ristabilire i ritmi e l’armonia dell’intero organismo e della nostra vita e tornare così all’origine, all’essenziale, alla via “semplice” che abbiamo dimenticato e che oggi le ultime ricerche scientifiche stanno riscoprendo come la più efficace medicina naturale. Un metodo alla portata di tutti per creare uno stile di vita di pace, armonia, bellezza e accedere a un’esperienza di benessere completa. Ingresso libero

Venerdì 30 giugno il conferimento del Premio per l’Ambiente 2023 a Helena Norberg Hodge preceduto dalla proiezione del suo film documentario L’economia della Felicità (ore 20.30) e l’incontro con il pubblico moderato dalla filosofa Gloria Germani. La Hodge è stata pioniera del movimento della Nuova economia, fondatrice e direttrice di Local Futures, promotrice del World Localization Day. È fondatrice dell’Alleanza internazionale per la localizzazione e cofondatrice dell’International Forum on Globalization e del Global Ecovillage Network. Ha ricevuto il premio Nobel alternativo Arthur Morgan Award e il Goi Peace Prize per aver contribuito alla “rivitalizzazione della diversità culturale e biologica e al rafforzamento delle comunità e delle economie locali in tutto il mondo”. Ingresso libero

Domenica 2 luglio l’attrice Tiziana Giuliani presenta il suo monologo Sventrati. Vivere-sopra, un lavoro per commemorare la strage dei Georgofili del 27 maggio 1993 dedicato alle vittime di tutte le stragi, in modo particolare al vigile del fuoco Roberto Pecchioli. La produzione dello spettacolo è di Arca Azzurra Eventi in collaborazione con i familiari delle vittime della strage e la consulenza dei Vigili del Fuoco di Firenze. Il testo ha vinto il Premio Nazionale l’Artigogolo, drammaturghi in azione 2022. Ingresso € 15,00, soci Unicoop Firenze, ChiantiBanca e Chianti Mutua € 10,00. Biglietti acquistabili online su www.tignano.it

Giovedì 6 luglio alle ore 21.30 il Recital per violino e pianoforte dei maestri Uto Ughi e Bruno Canino. Considerato uno dei violinisti più importanti al mondo, Uto Ughi interpreta insieme al pianista Bruno Canino alcune composizioni simbolo della grande tradizione violinistica: Tomaso Antonio Vitali, Ludwig Van Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart, Pablo de Sarasate, Niccolò Paganini. Ingresso € 50,00, soci Unicoop Firenze, ChiantiBanca e Chianti Mutua € 40,00. Biglietti acquistabili online su www.tignano.it

Sabato 8 luglio Federico Sirianni (voce) presenta 20 anni senza signor G, il recital dedicato a Giorgio Gaber, un concerto emozionante e fuori dagli schemi con gli stessi musicisti che hanno suonato con Gaber: Gianni Martini alla chitarra e Claudio De Mattei al basso. Lo spettacolo è patrocinato dalla Fondazione Giorgio Gaber. Ingresso € 15,00, soci Unicoop Firenze, ChiantiBanca e Chianti Mutua € 10,00. Biglietti acquistabili online su www.tignano.it

Giovedì 14 luglio si parla del caso Julian Assange con un incontro dibattito che vede come relatori: Germana Leoni, saggista e giornalista; Berenice Galli, attivista; Carlo Bartoli, presidente dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti. Perché il giornalista e attivista australiano è attualmente detenuto nella prigione di massima sicurezza di Belmarsh, nel Regno Unito? Pende una richiesta di estradizione degli Usa per accuse che derivano direttamente dalla pubblicazione di documenti segreti nell’ambito del suo lavoro con Wikileaks, l’organizzazione di cui è cofondatore e caporedattore. Ingresso libero

Domenica 16 luglio chiude la rassegna un’emozionante cavalcata musicale tra jazz, citazioni poetiche e aforismi a difesa dell’ambiente e della pace. Protagonisti la cantante Tiziana Simona, Raffaello Pareti al contrabbasso, Giulio Visibelli al flauto e al sassofono, Guglielmo Santimone al pianoforte. Ingresso libero

La kermesse gode dei contributi di Chianti Banca, Unicoop Firenze, Volentieri Pellenc, Siderurgica Fiorentina, Edilform, Mori–Tem, Erregi Global Service, C.E.A.F., Arrighi e Brogi Big Mat e Building, Mori Rottami, Electra Group, Locanda di Pietracupa, Borgo di Cortefreda, Place of Charme.

Informazioni e prenotazioni: 338 86.80.595 – www.tignano.it

in foto Julian Assange (foto da ufficio stampa)