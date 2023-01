Firenze – Torna, dopo la sospensione dovuta al covid, la Befana agli Uffizi. Torna alle 15, planando sulla Loggia dei Lanzi, ed è la Befana dei Vigili del Fuoco, che torna a volare su piazza della Signoria a Firenze. L’evento è verificato a tutti i bambini, fiorentini o di passaggio, che si presenteranno alle 15 in piazza della Signoria.

La Befana darà prova di capacità acrobatiche non indifferenti, calandosi dalla terrazza sopra la Loggia e distribuendo caramelle e dolci ai piccoli spettatori. Nella difficile discesa aerea, l’anziana e magica signora non sarà sola: insieme a lei, per aiutarla, ci saranno cinque valorosi vigili del fuoco.

L’impresa, che ha il patrocinio del Comune di Firenze, sarà possibile grazie al supporto logistico de’ Le Gallerie degli Uffizi e all’impegno del personale operativo ed amministrativo della Direzione regionale e del Comando dei Vigili del Fuoco di Firenze insieme all’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco Sezione Firenze e le Vecchie Glorie del calcio storico Fiorentino.

Oltre ad allietare le famiglie, l’evento ha anche un obiettivo sociale: L’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco e le Vecchie Glorie del calcio storico Fiorentino raccoglieranno libere offerte da destinarsi alla tutela e conservazione del patrimonio storico artistico : il Verde del Giardino di Boboli danneggiato dalle recenti calamità atmosferiche.

L’iniziativa tuttavia quest’anno vede anche la raccolta fondi per l’Associazione la Stanza Accanto, fondata da genitori i cui figli sono venuti prematuramente a mancare e che supportano altri genitori i cui figli versano in condizioni sociali e di salute meno fortunate.

Quello di piazza Signoria non sarà l’unico appuntamento fiorentino della Befana. Prima, infatti, apparirà all’ospedale pediatrico Meyer: un momento attesissimo da suoi piccoli ospiti, che ogni anno, il 6 gennaio, la vedono atterrare direttamente in reparto e che ormai l’hanno battezzata La Befana Volante. La leggendaria vecchietta distribuirà loro dolci e giocattoli, donati dal personale del Comando Vigili del Fuoco di Firenze e dalla Associazione Nazionale Vigili del Fuoco.



“Gli Uffizi rinnovano quello che ormai è divenuto un appuntamento fisso molto atteso dai bambini e dai fiorentini – commenta il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt – pertanto ci auguriamo una viva partecipazione della cittadinanza auspicando di rivedere tutti presto anche al Giardino di Boboli che, grazie all’iniziativa del Comando dei Vigili del Fuoco, riceverà alcuni alberi in sostituzione di quelli danneggiati dalle recenti calamità naturali”.

Il Comandante dei Vigili del Fuoco di Firenze Ing. Marisa Cesario, recentemente insediatasi a Firenze ha sottolineano come “L’iniziativa, oltre a rappresentare il ritorno alla normale di condivisione sociale, è coerente con lo spirito ed i valori del CNVVF, tanto da riscuotere l’entusiasta partecipazione del personale del Comando, che in questi giorni si è diviso tra l’ordinario soccorso tecnico urgente e la preparazione alla manifestazione per essere vicini a Firenze ed ai suoi cittadini, nella certezza che anche la salvaguardia dei beni artistici possa rappresentare un momento di rinascita e di speranza dopo eventi calamitosi. Mi piace anche evidenziare che abbiamo accolto con grande piacere, la richiesta delle Vecchie Glorie del Calcio Storico Fiorentino che supportano l’Associazione senza scopi di lucro denominata La Stanza Accanto, che vede genitori i cui figli sono sempre presenti nei rispettivi cuori e che hanno destinato ogni giorno della propria vita a fare una “Befana” solidale verso il prossimo in ricordo di questi figli prematuramente mancati”.

La calata della Befana inizierà intorno alle 15.00 per terminare dopo al tramonto.