Fiesole – “Mens sana in corpore sano: il benessere tra ieri e oggi” è il titolo del nuovo calendario di attività organizzate dai Musei di Fiesole per la XXIII edizione de “Le Notti dell’Archeologia”, la rassegna di Regione Toscana che promuove la partecipazione a visite, eventi e approfondimenti nei musei e nelle aree archeologiche durante suggestivi orari serali, quest’anno dedicata al tema del benessere nel corso del tempo e nelle diverse culture.

Lunedì 17 luglio, dalle 18.00 alle 23.00, dunque, spazio al benessere – del corpo e della mente – in tutte le sue forme, tra pratiche antiche e moderne, nel verde dell’Area archeologica di Fiesole.

L’ingresso al Museo Archeologico e all’Area Archeologica sarà gratuito, così come la partecipazione alle numerose attività previste: ci saranno giochi per bambini, pratiche di yoga e tai chi all’aria aperta, momenti di poesia e filosofia, visite guidate a tema. La serata si concluderà con le performance teatrali notturne de La Compagnia delle Seggiole, nella suggestiva cornice formata dalle rovine dell’Area archeologica, e con la conversazione sul cielo degli antichi Romani, seguita dall’osservazione delle stelle, a cura dell’Osservatorio Astrofisico di Arcetri.

Con la collaborazione di alcune realtà culturali e associazioni del territorio, come la Biblioteca comunale, Pro Loco Fiesole Aps e Girasole Associazione culturale Fiesole, tutto è pronto per trascorrere una serata lontano dall’afa della città, con attività in grado di rigenerare corpo e mente, attraverso il contatto con la storia e la natura.

Il programma completo della Notte dell’Archeologia è disponibile sul sito web dei Musei di Fiesole www.museidifiesole.it.