Marradi – Torna la Sagra delle castagne a Marradi, giunta alla 58esima edizione, denominata ormai da due anni, in epoca Covid, “Mostra Mercato del Marron buono”. La manifestazione è organizzata come negli anni scorsi dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune di Marradi e il Centro Commerciale Naturale “Il Castiglionchio”. Le domeniche interessate saranno quelle del 10, 17, 24 e 31 ottobre.

Come ogni anno in tutto il paese si potrà osservare, acquistare e gustare il tipico “Marron Buono di Marradi” (IGP del Mugello) in tutte le sue versioni. Oltre ai marroni protagonisti, in vetrina ci saranno altre specialità gastronomiche e i tanti prodotti del sottobosco, insieme ai prodotti artigianali e commerciali.

Anche quest’anno è prevista la suggestiva possibilità di arrivare e tornare da Marradi con il treno a vapore, nei vagoni d’epoca trainati da un vecchio locomotore. Organizzato tutte le domeniche eccetto la prima (17, 24 e 31 ottobre) da Pistoia o da Rimini, il servizio è gestito dall’agenzia “Antologia Viaggi” da cui è possibile prenotare il posto.

Oltre al treno storico ci saranno più possibilità di raggiungere il paese dell’Alto Mugello per via ferroviaria perché Trenitalia, oltre alla solita programmazione, ha previsto un rafforzamento per tutte le domeniche della manifestazione. Gli orari possono essere consultati sul sito di Trenitalia.

Durante le Sagre saranno rispettate le norme anti Covid e sarà necessaria l’esibizione del Green Pass. L’Amministrazione comunale ha attivato un servizio tamponi rapidi (a pagamento) presso la stazione ferroviaria, grazie alla collaborazione con Auxilium e Misericordia di Marradi, che sarà attivo per tutte le domeniche della manifestazione dalle 10 alle 16.

Una novità di quest’anno è che i sabati precedenti (9, 16, 23, 30 ottobre) dalle ore 18 alle 19, l’Amministrazione comunale, in collaborazione con l’associazione “Strada del Marrone”, ha previsto una degustazione di prodotti tipici nella nuova e suggestiva “Terrazza Dino Campana” in vicolo della Torre. Un’altra occasione per assaporare i sapori del territorio.