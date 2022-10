Firenze – Il trenino a cremagliera torna nell’aula di Palazzo Vecchio, come ipotesi non solo possibile bensì decisa e augurabile. Tant’è vero che il famoso trenino, dopo la levata di scudi di cittadini e associazioni, parti politiche e bocciatura della Soprintendenza, torna in ballo come intervento inserito nell’avviso ‘Florence I care’ del Comune di Firenze per avere sostenitori.

L’ipotesi, com’è noto, riguarda la congiunzione del Forte Belvedere col centro cittadino, passando per Costa San Giorgio e la collina sopra Firenze, la famosa collina chiamata delle Rovinate proprio per l’instabilità storica della zona. A dichiararlo con una certa serenità, oggi in consiglio comunale a Palazzo Vecchio, è stata la vicesindaca Alessia Bettini, che ha spiegato, in risposta al question time avanzato dal gruppo Sinistra Progetto Comune: “L’inserimento dell’intervento nell’avviso è finalizzato a vagliare concrete possibilità di finanziamento dell’opera, per poi passare a completare il piano di fattibilità”, cogliendo anche l’occasione, la vocesindaca e assessora alla cultura, per lamciare un appello ad eventuali sponsor: “Se qualcuno dovesse farsi avanti, e rivolgo un appello per sponsorizzare i 49 progetti contenuti nell’avviso, a quel punto vaglieremo il progetto proposto. Poi avvieremo il relativo iter per i permessi e le autorizzazioni, coinvolgendo anche i cittadini”.

Increduli i consiglieri di Spc Antonella Bundu e Dmitrij Palagi al ritorno in campo della cremagliera. Critica e ironica la nota stampa: “Imbarazzo per l’idea di volere un ascensore per salire al Forte? Macchè. Anzi, grazie per l’occasione, così si può pubblicizzare anche durante una seduta ufficiale e chiedere ai privati di venire a realizzare quest’opera, ovviamente in cambio di importanti agevolazioni fiscali. Sono lontani i tempi in cui si facevano ironie su funivie, ponti sullo Stretto e altre improbabili idee. Ora Firenze ha come priorità quella di stare sul mercato”. La domanda è: “Cremagliera a Costa San Giorgio: l’oggetto del desiderio del PD fiorentino?”,.