Firenze – Tornano le manifestazioni di Pitti Immagine alla Fortezza da Basso. Si tratta del primo evento in presenza dopo l’emergenza sanitaria e i tre appuntamenti Uomo, Bimbo e Filati si svolgeranno a cavallo tra fine giugno e inizio luglio (dal 28 giugno al 2 luglio). Prevista una serie di provvedimenti di circolazione, seppur in misura ridotta rispetto alle edizioni pre-pandemia, sia per l’allestimento/disallestimento che per i giorni di mostra.

I primi provvedimenti relativi all’allestimento scatteranno il 21 giugno (fino al 29 giugno) con il divieto di transito e sosta in piazzale Bambine e Bambini di Beslan e sulla rampa di accesso e di uscita al piazzale da viale Strozzi (deroga per i mezzi di soccorso e di Polizia, veicoli interessati alla manifestazione, bus del Tpl urbano ed extraurbano). Dal 24 giugno (e sempre fino al 29) si aggiungeranno i divieti di sosta e transito nel piazzale Caduti dell’Egeo (deroga per i mezzi interessati alla manifestazione). Nella giornata del 29 giugno in piazzale Bambine e Bambini di Beslan e sulla rampa di accesso e di uscita al piazzale da viale Strozzi sarà vietata la sosta per i bus del trasporto urbano ed extraurbano.

Passando ai giorni di mostra dal 30 giugno al 2 luglio previsti divieti di transito e sosta su piazzale Caduti dell’Egeo, su piazzale Bambine e Bambini di Beslan, viale Strozzi (controviale interno dall’altezza del semaforo di viale Strozzi a Porta Santa Maria Novella, deroga per biciclette e bus navetta a servizio della manifestazione). Via Dionisi (lato Palazzo dei Congressi tra piazza del Crocifisso e viale Strozzi) sarà riservata alla sosta dei taxi mentre viale Strozzi (corsia lato IGM) ai veicoli NCC. I mezzi dei portatori di disabilità potranno invece parcheggiare in piazzale Bambine e Bambini di Belsan (fronte Porta Faenza). In viale Guidoni saranno invece riservati stalli di sosta per i bus navetta.

Al termine delle manifestazione scatteranno i provvedimenti per il disallestimento. Il 2 luglio prevista la chiusura di viale Strozzi lato piazzale Montelungo (dal sottopasso Belfiore al sottopasso viale Fratelli Rosselli lungo il bastione ferrovia) con revoca delle fermate a servizio delle linee del trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano. Divieti di transito anche nella rampa Spadolini e via Caduti di Nassiriya per consentire la sosta dei mezzi interessati al disallestimento. Dal 3 al 7 luglio saranno nuovamente in vigore i divieti di transito e sosta (con deroghe) su piazzale Bambine e Bambini di Beslan e rampa di accesso al piazzale da viale Strozzi, e sul controviale interno di viale Strozzi (lato Fortezza) da piazzale Montelungo all’ingresso principale della Fortezza (Porta Santa Maria Novella) sarà istituita nuovamente la pista pedo/ciclabile.