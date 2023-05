Firenze – Mentre il maltempo non si placa e scatta nuovamente l’allerta gialla per l’Alto Mugello anche per domani, venerdì 19 maggio, tornano a casa i ragazzi delle due classi della Dino Compagni che a causa delle piogge, hanno dovuto lasciare in fretta e furia il campo in cui avrebbero dovuto trascorrere una gita, per andarsene al Palazzetto dello sport di Palazzuolo sul Senio, dove hanno trascorso la notte, vista l’impossbilità di ridiscendere a Firenze. I 47 studenti e i loro 4 insegnanti oggi, prima di partire verso le 16 alla volta di Firenze, hanno incontrato il sindaco Dario Nardella che, con il sindaco di Palazzuolo sul Senio Philip Moschetti e con il consigliere della Metrocittà Massimo Fratini, hanno svolto un sopralluogo nell’Alto Mugello. Intanto, l’allerta meteo viene sottolineata dal presidente regionale Eugenio Giani che dice che domani “sono previste precipitazioni fino a 20-30 millimetri cumulati”. Fra i danni che si contano nell’alto Mugello, impressionanti quelli delle strade, quasi tutte lesionate in più punti.

“Stiamo muovendoci in accordo con tutte le forze in campo e con la dirigente scolastica per far tornare oggi i ragazzi a casa grazie a mezzi stradali leggeri – ha spiegato Nardella – Domani sono previste ulteriori piogge e questa ci sembra la soluzione migliore e praticabile. Ringrazio tutti gli operatori del Protezione civile e della Viabilità della Città Metropolitana e dei Comuni, delle diverse Istituzioni, la Prefettura, delle forze dell’ordine, i Vigili del Fuoco e il volontariato e quanti sono coinvolti nel sostenere le comunità di fronte agli eventi calamitosi che le hanno colpite. Ho riscontrato professionalità e grandi abnegazione e coinvolgimento, un noi al servizio di tutti”.

La Protezione civile della Città metropolitana e gli operatori della Viabilità della Metrocittà al momento hanno individuato circa 30 movimenti franosi, alcuni più gravi e altri meno significativi ma comunque da monitorare e infatti molti tratti sono bloccati. Di fatto Palazzuolo sul Senio è come isolata e “vogliamo vedere con attenzione la situazione di tutti i punti”. “Il meteo è migliorato ma fino a quando non abbiamo la sicurezza non possiamo riaprire i tratti di strade“, ha aggiunto Nardella che ha parlato di “danni pesanti. Sono interessate tutte le strade provinciali dell’Alto Mugello più una strada regionale, la 302, che è comunque gestita dalla Città metropolitana”. Sulle persone isolate “la situazione è abbastanza complessa, dobbiamo mettere al centro l’incolumità delle persone”. Nardella ha raggiunto anche Marradi per incontrare il sindaco Tommaso Triberti presso il Centro operativo comunale.