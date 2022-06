Firenze – Dopo il periodo di pandemia tornano i “Fochi” di San Giovanni. Il presidente della Società di San Giovanni Claudio Bini, è intervenuto in Consiglio comunale annunciando che il 24 giugno, in occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono della Città di Firenze, si terrà il famoso spettacolo pirotecnico tanto amato da fiorentini e non, grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. Il presidente ha ricordato che due anni fa ci fu un intervento, proprio in Consiglio comunale, dove vennero spiegate le motivazioni per cui i “fochi” furono sospesi. La Società di San Giovanni Battista si è costituita nel 1796 per onorare i festeggiamenti del patrono e, da allora, ha sempre onorato la città di Firenze. Il momento di inattività ha stimolato la Società che ha ripristinato anche una vecchia tradizione, l’incoronazione del Marzocco ed ha confermato, quest’anno, il Palio remiero che torna nel giorno di San Giovanni. Il 19 giugno ci sarà la deposizione della corona sul Marzocco. Il 24 ci sarà, al mattino, la parte religiosa, nel pomeriggio il Palio remiero in Arno e chiusura con i “fochi” che tornano dopo due anni.