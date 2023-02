Firenze – Torna, martedì 14 febbraio prossimo, la tradizionale cerimonia delle Nozze d’oro a Palazzo Vecchio, interrotta per il Covid. Sono state invitate 570 coppie fiorentine che festeggiano nel 2023 i 50 anni di matrimonio e ci saranno addirittura 3 coppie che hanno raggiunto il traguardo delle nozze di platino (70 anni di unione).

La cerimonia si svolgerà nel Salone dei Cinquecento e, per motivi di capienza, sarà divisa in tre turni (ore 10, ore 12 e ore 16). A tutti gli appuntamenti sarà presente il sindaco Dario Nardella per fare gli auguri agli sposi. A cura di Mus.e ci saranno tre attori che interpreteranno i ruoli di Eleonora e Cosimo dei Medici e del Vasari e che spiegheranno brevemente la storia del Salone. Alla fine della cerimonia le coppie potranno farsi una foto sulla Tribuna dell’Udienza e visitare liberamente il museo che quel giorno sarà chiuso al pubblico. Gli sposi riceveranno in omaggio una pergamena raffigurante Palazzo Vecchio e doni floreali offerti da Coldiretti Toscana e Affi (Associazione floricoltori e fioristi italiani). Gli accompagnatori potranno seguire la cerimonia dalla Sala d’Arme.