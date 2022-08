Firenze – Un incendio sotto controllo, un altro che ha superato la collina e sta costringendo all’evacuazione, per sicurezza, di alcune case sparse.

E’ oramai in contenimento l’incendio che all’inizio del pomeriggio ha attaccato i boschi di Terontola nel comune di Cortona, in provincia di Arezzo: un’area cedua che si alterna a olivete e terreni incolti, già percorsa dal fuoco in passato. Sul posto erano intervenuti due elicotteri e dieci squadre dell’organizzazione antincendi boschiva toscana. Le operazioni di bonifica proseguiranno per tutta l a notte.

Tutt’ora in corso è invece un incendio a Roselle, nel grossetano, che si è sviluppato più tardi nel pomeriggio: otto le squadre sul posto, tra volontari e operai dell’Unione delle colline metalifere, assieme a due elicotteri del servizio regionale. La superficie bruciata, a metà pomeriggio, si estendeva per circa venti ettari: terreni incolti, boschi ed un pezzo di pineta. Le fiamme hanno attaccato anche alcuni edifici ad uso agricolo. Un fronte ha successivamente scollinato in direzione del paese di Roselle e si è deciso, in via precauzione, di evacuare alcune abitazioni sparse.

Fiamme anche sui crinali montani, nella zona di Bagni di Lucca. In questo caso ad innescare il fuoco sono stati alcuni fulmini.

Quello appena trascorso, guardando indietro agli ultimi sei anni, non è stato il luglio dove si sono registrati più incendi in assoluto, ma di sicuro è stato quello in cui sono bruciati più ettari di boschi ed anche di terreni coltivati: un triste record dove chiaramente ha un peso determinante l’incendio che si è protatto per giorni a Massarosa e Camaiore.

Il bilancio, stilato dal servizio anticendi boschivi della Regione, tiene conto dei roghi scoppiati durante tutto il mese di luglio 2022. Gli incendi sono stati in trentuno giorni 176 (peggio negli ultimi sei anni era andata solo nel 2017, con 196). Gli ettari di bosco bruciati sono stati 1.532 (più degli 888 del 2017 o dei 1.102 sommando tutti i dati di luglio dal 2017 al 2021); ma anche i terreni e la superficie non boscata percorsa dalle fiamme non è stata poca: 1.022 ettari, superiori anche in questo caso agli 895 ettari che è la somma dello stesso mese nei sei anni precedenti.

Luglio 2022 scalza dunque, quanto a numero di incendi, il 2012 e si piazza subito dopo il 2017 e il 2003; ma segna la distanza per la superficie percorsa dal fuoco: complessivo nei luglio del 2003, 2012 e 2017 erano bruciati 2.087 ettari di boschi e 1.251 di superficie non boscata, rispetto au 1.532 e 1.102 di solo quest’anno.

Tra le province il territorio della Città metropolitana di Firenze (33) è quello che a luglio 2022 ha registrato il maggior numero di incendi, seguito da Grosseto (27) e Siena (26). Per superficie boscata attaccata dal fuoco la provincia di Lucca (814,9 ettari) sopravanza di gran lunga Grosseto (434,5 ettari, ma con il record di superficie non boscata bruciata: 635 ettari) e Pisa (1041).