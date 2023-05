Firenze – Domani, domenica 14 maggio, cominciano le operazioni di voto per le elezioni amministrative 2023 che in Toscana riguardano 22 comuni e tre capoluoghi di provincia, Massa, Siena e Pisa. Le urne chiuderanno lunedì 15 maggio alle 15. Gi orari utili per votare sono: domenica 14 maggio (domani) dalle 7 alle 23; lunedì 15 maggio dalle 7 alle 15. I cittadini, 321.065 per 423 sezioni totali, saranno chiamati a scegliere sindaci e consiglieri comunali.

I comuni interessati al voto, oltre ai tre capoluoghi di provincia, sono Capolona, Caprese Michelangelo e Laterina Pergine Valdarno (Arezzo); Campi Bisenzio, Impruneta e Marradi (Firenze); Castell’Azzara, Gavorrano, Magliano in Toscana, Monte Argentario e Semproniano (Grosseto); Capraia Isola e Rio (Elba, Livorno); Pietrasanta (Lucca); Montecatini Val di Cecina e Santa Maria a Monte (Pisa); Pescia e Ponte Buggianese (Pistoia); Poggio a Caiano (Prato).

Per votare è necessaria la tessera elettorale, oltre a un documento d’identità. Se ci si accorgesse di avere smarrito la tessera o avere terminato gli spazi a disposizione, si può richiedere la nuova all’ufficio elettorale del comune di residenza, ricordando che l’ufficio elettorale resterà aperto dalle 9 alle 18 nei due giorni antecedenti la data della consultazione e per tutta la durata delle operazioni di voto. Eventuali ballottaggi, fissati per il 28 e 29 maggio, ricorda Anci Toscana, oltre che per Siena, Pisa e Massa, sono previsti per i Comuni sopra i 15mila abitanti ovvero Campi, Pietrasanta e Pescia.