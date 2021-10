Firenze – Prima in Italia, la Toscana raggiunge per prima in Italia la soglia dell’80% per quanto riguarda la copertura vaccinale della popolazione contro il Covid. Un risultato importante, testimoniato dagli ultimi dati elaborati dalla Fondazione Gimbe. “Sono molto felice di questo obiettivo raggiunto, frutto di un lavoro di squadra, portato avanti con il massimo impegno e dedizione”, dice il presidente della Regione Toscana nel ringraziare tutti gli attori della campagna vaccinale e i cittadini che responsabilmente vi hanno aderito. Ricorda anche come la vaccinazione continui ad andare avanti su più fronti: tramite la somministrazione della terza dose alle persone che rientrano nelle categorie indicate nell’ultima circolare ministeriale (ultra fragili, ospiti e personale delle Rsa, over80, operatori sanitari, socio-sanitari o assistenziali) e in contemporanea attraverso la possibilità, offerta alle persone di ogni età sopra i 12 anni, di accedere agli hub senza prenotazione, fino al 15 ottobre, per ricevere la prima dose.