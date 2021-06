Firenze – La Toscana non uscirà dalla zona gialla lunedì 14 giugno, a differenza della magior parte delle regioni italiane: rimarrà in giallo insieme a Capmania, Valle d’Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano, Marche, Sicilia, Calabria e Basilicata. Dunque, ancora mantenimento del coprifuoco e notte “blindata” a partire dalla mezzanotte La notizia non è giunta dal governatore toscano, che ha mantenuto la prudenza fino all’ultimo (tant’è vero che ancora giungerebbero voci romane a suggerire che il passaggio in zona bianca potrebbe avvenire metà settimana per la Toscana) ma da un altro dei grandi esclusi dal bianco quasi generale, vale a dire il presidente della Campania Vincenzo De Luca. Ciò che avrebbe tirato il freno a mano per quanto riguarda il cambio di colore della nostra Regione, potrebbe essere stata la lentezza con cui hanno visto ridursi i numeri del contagio le zone in particolare dell’Asl centro, ma anche la riduzione dei decessi. Intanto, con i nuovi numeri, sembra tuttavia che la zona bianca potrebbe aprirsi con quanlche giorno di anticipo.