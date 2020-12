Firenze – Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani non ci sta e non è un mistero: la permanenza della Regione Toscana in zona arancione, pur con numeri che la rendono più “gialla”, di fatto, rispetto ad altre regioni che proprio ieri hanno avuto il via libera, viene vissuto da tutti i toscani e da presidente come un vulnus prodotto in particolare al tessuto economico regionale. “Avrò proprio oggi un incontro on line col ministro Speranza in cui cui chiederò i motivi per cui la Toscana nonostante i dati, rimanga ancora arancione”, dice il presidente, a margine dell’inaugurazione del nuovo Laboratorio Corelab dell’Azienda ospedaliero-universitaria Careggi.

Infatti, al di là della regola dei 14 giorni prima di dichiarare il passaggio da una zona all’altra, il problema, come hanno fatto presente le varie associazioni di commercianti, è che perdere questa settimana, quella tradizioonalmente dedicata agli acquisti di Natale, è deleteria per l’intero settore, con le ovvie ricadute su tutto il sistema.

Foto: Luca Grillandini

