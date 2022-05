Firenze – L’Assemblea degli Azionisti di Toscana Energia ha approvato il Bilancio d’esercizio 2021 e la proposta di dividendo. I risultati adjusted (ossia al netto delle voci straordinarie) al 31 dicembre 2021 evidenziano un margine operativo lordo di 103,6 milioni di euro (+4% rispetto anno precedente), un utile netto di 40,5 milioni di euro (+4%), un fatturato pari a 139,0 milioni di euro e investimenti tecnici per 66,9 milioni di euro (+16%) che hanno consentito l’estensione del servizio a nuove zone di metanizzazione (con la posa di oltre 45 km di nuove tubazioni) e il mantenimento in efficienza della rete esistente.

L’Assemblea ha deliberato inoltre la distribuzione di 0,19410 euro per azione a titolo di dividendo per complessivi 28.380.212 euro.

Altri dati interessanti emergono dal Rapporto di Sostenibilità, il documento che sintetizza i principali aspetti dell’attività aziendale, i progetti di sviluppo della società e il contributo economico al territorio toscano. Ammonta a 209,3 milioni di euro il valore economico creato dalla società di cui 72,6 milioni sono rimasti nel tessuto produttivo e sociale toscano (dipendenti, collettività, fornitori, Pubbliche Amministrazioni).

“Sono dati – dichiara l’amministratore delegato Bruno Burigana (foto) – che confermano la centralità della creazione di valore condiviso per stakeholder e territorio toscano. Il 2021 si è inoltre contraddistinto per l’importante impegno nelle innovazioni tecnologiche. Gli investimenti in questo settore continuano ad essere protagonisti con l’obiettivo di proseguire la trasformazione digitale della nostra rete di distribuzione per garantirne il monitoraggio in tempo reale ed una gestione ancora più efficiente”.