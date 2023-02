Firenze – Un rapporto di amicizia profonda e di relazioni consolidate quelle tra Toscana e Francia che il presidente della Regione Eugenio Giani ha ribadito accogliendo in Palazzo Strozzi Sacrati l’ambasciatore francese Christian Masset, in visita con il nuovo console generale a Firenze Guillaume Rousson.

E Toscana e Francia, unite da radici storiche comuni e da un legame mai interrotto, adesso saranno ancora più vicine. Nell’ottica della forte e feconda collaborazione esistente e della complementarietà economica, durante l’incontro è emersa infatti la proposta di organizzare ogni anno un Forum Economico Toscana-Francia che possa dare ampio spazio alle questioni economiche e commerciali esistenti tra le due realtà, nuovi stimoli e nuovi orizzonti nell’ottica della sinergia. La prima edizione dell’evento potrebbe già essere organizzata ad ottobre a Firenze.

Con la Francia, ha ricordato il presidente Giani, esistono relazioni salde, espressione di un’amicizia durevole e di una storia plurisecolare e, ringraziando per la visita, ha dato il benvenuto caloroso al console generale Rousson “che per Firenze ma per la Toscana tutta rivestirà un ruolo molto importante, per associare in modo sempre più stretto le nostre competenze e le nostre risorse”.

La Francia è il primo partner commerciale della Toscana e forte e solida è anche la collaborazione istituzionale tra Toscana, Francia e singole Regioni francesi. A questo proposito, il presidente Giani ha citato ad esempio il memorandum firmato con la Regione Centre-Val de la Loire sulle iniziative legate al 500º anniversario dalla morte di Leonardo. Ed ha aggiunto che è già pronto, in attesa della firma da parte dei due presidenti, il protocollo di intesa con la Regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra e sono in fase di stesura quelli con Valle della Loira e con la Corsica.

Nella foto da sinistra Eugenio Giani, Guillaume Rousson e Christian Masset