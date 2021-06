Firenze – Toscana in zona bianca, ci siamo. A confermarlo con un post sul suo profilo facebook è lo stesso presidente della Toscana Eugenio Giani, che annuncia: “Da lunedì 21 giugno la Toscana è in zona bianca”. Così anche la Toscana tra pochi giorni entra nel numero delle bianche, insieme a Sicilia, Basilicata, Calabria, Campania, Marche e Provincia di Bolzano. Rimane fuori la sola Valle d’Aosta. Lunedì verrà abolito per tutti il coprifuoco, compreso chi resta in zona gialla. Resta tuttavia l’obbligo della mascherina e del distanziamento sociale.