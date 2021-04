Firenze – Domani, mercoledì 7 aprile, tornano in aula, in presenza, gli studenti toscani fino alla prima media, circa 300 mila. Sì all’apertura delle scuole, anche con la Toscana che rimane in zona rossa per almeno altri 15 giorni, sebbene la permanenza a causa del tasso di positività che rimane preoccupante potrebbe arrivare addirittura al 25 aprile. Nonostante questo però le scuole da domani saranno riaperte e rientreranno così sui banchi tutti gli alunni che frequentano gli istituti dall’infanzia alla prima media. Una platea di circa 300 mila studenti pronti a indossare di nuovo lo zainetto e a seguire le lezioni in presenza. Lo consente l’ultimo decreto legge il quale stabilisce che anche dove vengano superati i 250 casi ogni 100 mila abitanti gli studenti potranno ritornare nelle aule. In Dad al 100% sia gli studenti di seconda e terza media, sia quelli che frequentano le superiori. Per loro, prima di parlare di un rientro almeno parziale in presenza, ci sarà da aspettare che scatti il passaggio di fascia. Per chi potrà rientrare in classe già domani varranno ancora le regole sul rispetto della distanza di sicurezza e sull’obbligo di indossare le mascherine, a eccezione dei bambini con età inferiore ai sei anni.