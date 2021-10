Firenze – Ripartenza e dinamismo, queste le parole d’ordine del mercato del lavoro in questi primi nove mesi del 2021, che secondo l’analisi di InfoJobs, la piattaforma leader in Italia per la ricerca di lavoro online, ha segnato un deciso segno positivo, anche in Toscana. Le offerte di lavoro pubblicate dalle aziende su InfoJobs infatti hanno raggiunto in Toscana la quota di quasi 21.000, con una crescita del +28% rispetto allo stesso periodo nel 2020.

Con uno sguardo alle province, Firenze è la prima a livello regionale per numero di offerte con il 39,4% del totale, seguita da Pisa (12%) e da Lucca (10%). Arezzo è al quarto posto (9%), poi ci sono Prato (8%), Pistoia (5,9%), Livorno (5,3%), Siena (5,2%), Massa Carrara (2,5%) e Grosseto (2,4%). Quasi tutte le provincie hanno tassi di crescita a doppia cifra rispetto allo stesso periodo 2020, Prato in testa con il +51,8%, mentre solo Siena e Massa Carrara in controtendenza registrano una leggera decrescita.

PROVINCIA % OFFERTE SU TOTALE TOSCANA CRESCITA VS 2020 Firenze 39,4% 30,6% Pisa 12,1% 38,4% Lucca 10,1% 34,9% Arezzo 9,1% 11,9% Prato 8,1% 51,8% Pistoia 5,9% 20,4% Livorno 5,3% 47,3% Siena 5,2% -0,5% Massa Carrata 2,5% -6,2% Grosseto 2,4% 28,6%

Le categorie professionali: Operai, Produzione, Qualità è la più richiesta a livello regionale

Per quanto riguarda le categorie professionali più cercate in regione spiccano al primo posto Operai, Produzione, Qualità con il 27,8% del totale offerte, seguita da Vendite con il 12% e Acquisti, Logistica, Magazzino, con il 7%. Quest’ultima è anche la categoria più in crescita, con un deciso +61,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Entrando nello specifico delle professioni richieste in Toscana, la top 5 vede: