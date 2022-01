Firenze – Boom di set in Toscana: lungometraggi, serie e trasmissioni televisive, documentari, spot pubblicitari e videoclip. Nel 2021 sono state 146 le produzioni italiane e internazionali realizzate in collaborazione e con il supporto di Toscana Film Commission, sportello e dipartimento di Fondazione Sistema Toscana, società in house della Regione. Le troupe sono arrivate non solo dall’Europa ma anche da Stati Uniti e Canada; e le giornate di lavorazione sono state il doppio del 2020, quando la pandemia aveva bloccato tutto o quasi. Il risultato è anche migliore del 2019: le produzioni sono cresciute del 5 per cento ed è più che raddoppiata la ricaduta economica sul territorio, pur non essendoci stati nuovi bandi, incentivi o strumenti finanziari dedicati a chi sceglie la Toscana come set.

Un segnale di ripartenza e di ottimismo per il futuro, con i necessari adattamenti, rispetto ad una situazione in cui il virus ancora non è debellato, attraverso l’adozione di specifici protocolli di sicurezza.

“Si tratta di un bel risultato: sicuramente una buona notizia per i professionisti e le imprese che lavorano nell’indotto del settore – commenta il presidente della Toscana, Eugenio Giani – Ma l’effetto non si riduce al solo indotto. Sappiamo bene come cinema e televisione godano del potere magico di far conoscere in tutto il mondo luoghi a volti poco conosciuti, spingendo poi a visitarli: per le bellezze del territorio o per rivivere, in qualch modo, l’emozione del film appena visto. Un potere evocativo. E i tanti set ospitati nel 2021 in Toscana lasciano dunque ben sperare per un possibile aumento, in futuro, dei turisti che sceglieranno la Toscana, auspicabilmente in modo diffuso, per le loro vacanze”.

L’aiuto offerto da Toscana Film Commission ha riguardato la ricerca di location, l’organizzazione di sopralluoghi, la messa a disposizione di nomi di professionisti e imprese locali, i rapporti con le istituzioni, informazioni tecniche o logistico-burocratiche, facilitazioni per ottenere permessi, i rapporti con gli “sportelli cinema” dei Comuni, aiuti e assistenza su dove alloggiare, ma anche l’utilizzo degli spazi nei cineporti di Manifatture Digitali Cinema a Prato e a Pisa.

Le 146 produzioni audiovisive approdate in Toscana nel 2021 hanno riguardato 22 lungometraggi, 9 serie tv, 11 cortometraggi, 34 documentari, 34 trasmissioni televisive e 36 set tra shooting fotografici, videoclip e spot commerciali. Le giornate di lavorazione sono state in tutto 1094: 732 le giornate di ripresa e 362 quelle di preparazione. Nel 2020 se ne erano registrate 460.Ad essere impiegate nei vari set sono state 611 maestranze tecniche e 400 società di servizi locali.

Per quanto riguarda la ricaduta economica, tra strutture ricettive, ristorazione, logistica e acquisto di beni e servizi si è registrata una spesa di 9,2 milioni di euro, ma anche ancora nel bilancio i numeri di alcune produzioni importanti come la serie televisiva L’Amica Geniale, la serie HBO Succession, i film italiani Colibrì e Twinky Doo’s Magic World. E’ dunque possibile ipotizzare un indotto economico definitivo, generato dalle produzioni audiovisive in Toscana per il 2021, di oltre 13 milioni di euro. Un boom di set che genererà un incremento di flussi turistici legati al cineturismo nei prossimi anni.

I titoli dei film e delle serie tv, nazionali ed internazionali, girati in Toscana nel 2021

L’amica geniale. Storia di chi resta e di chi fugge, per la regia di Daniele Luchetti, terza stagione della serie tv tratta dai romanzi di Elena Ferrante, coprodotta da Raifiction, Hbo, Wildside, Apartment e Fandango girata tra Firenze e Viareggio.

Il sesso degli angeli, di Leonardo Pieraccioni prodotto da Ottofilm. Nel cast insieme al regista anche Sabrina Ferilli e Marcello Fonte, girato a Firenze tra luglio e agosto.

Colibrì, di Francesca Archibugi, tratto dal romanzo di Sandro Veronesi (premio Strega 2020), prodotto da Fandango, girato tra giugno, agosto e novembre tra l’Argentario e Firenze. Nel cast Pierfrancesco Favino, Nanni Moretti e Kasia Smutniak.

A casa tutti bene, serie tv diretta da Gabriele Muccino (reboot dell’omonimo film) e prodotta da Lotus Production per Sky. Nel cast Laura Morante, Emma Marrone e Francesco Scianna. Le riprese toscane si sono svolte a Orbetello e Ansedonia.

Fosca Innocenti, serie TV diretta da Fabrizio Costa e prodotta da Banijay Studios Italy per Mediaset, girata ad Arezzo da maggio a luglio. Nel cast Vanessa Incontrada, Francesco Arca e Cecilia Dazi.

La mia ombra è tua, film di Eugenio Cappuccio e prodotto da Fandango, tratto dal romanzo di Edoardo Nesi, girato a luglio tra Siena, Chiusi e Cetona. Nel cast Marco Giallini.

L’immensità, film di Emanuele Crialese, prodotto da Wildside con Penelope Cruz, girato tra l’Isola del Giglio e Ansedonia.

I delitti del Barlume 9, serie tv prodotta da Palomar per SKY Cinema con la regia di Roan Johnson, girata come di consueto all’Isola d’Elba (Marciana Marina).

Margini, film di Niccolò Falsetti e sostenuto da TFC per Sensi Contemporanei Toscana per il Cinema, girato a Grosseto ad aprile. Film prodotto da Disparte Srl con Rai Cinema e Manetti Bros.

Twinky Doo’s Magic World film diretto da Alessandro Izzo e prodotto dalla società livornese I Licaoni Digital Studio, sostenuto da TFC per il programma Sensi Contemporanei, girato in provincia di Livorno.

Gabriel’s Inferno (Usa), film per la piattaforma Passionflix diretto da Tosca Musk. E’ il secondo episodio della trilogia Gabriel’s Inferno. Nel cast Giulio Berruti e Melanie Zanetti. Le riprese si sono svolte in centro a Firenze e a San Gimignano.

Succession (Usa) serie tv di HBO ideata da Jess Armstrong. Nel cast Brian Cox, Sarah Snook e Jeremy Strong (produzione esecutiva Panorama) girata a luglio tra Chianciano Terme, Cortona, Siena e la Val d’Orcia.

Rosaline (Usa) lungometraggio prodotto da Twenty Century Fox per Disney con la regia di Karen Maine girato a settembre tra Siena, Castello di Brolio e a San Gimignano. Nel cast Kaitlyn Dever, Isabela Merced e Kyle Allen.

From Scratch (Usa), serie tv per Netflix con la regia di Nzingha Stewart, girata nel centro storico fiorentino tra fine luglio e agosto. Nel cast Zoe Saldana.

Love & Gelato (Usa), film per Netflix, per la regia dell’americano Brandon Camp, girato a Firenze nella prima metà di giugno.

Spin me round (Usa), film per Netflix diretto da Jeff Baena, girato a giugno tra Lucca, Pisa e Pistoia e prodotto da Iervolino Entertainment. Nel cast l’americana Alison Brie.

Dante e Beatrice in Florence (Canada), lungometraggio musicale per il Web prodotto e diretto da Hershey Felder, pianista, attore e autore canadese ormai da anni residente in Toscana, girato tra ottobre e novembre in centro a Firenze.

Documentari

Art Rider 2.Toscana, serie di documentari prodotta da GA&A Productions per Rai5 e girata a marzo tra Grosseto, Siena e sull’Isola di Montecristo;

The journey with Andrea Bocelli, girato a maggio lungo la via Francigena;

Dante Confidential prodotto da 3D Produzioni e sostenuto da Toscana Promozione, girato tra Firenze e la provincia di Siena ad aprile;

Dante fuga dagli Inferi, prodotto da Indigo Stories per Sky Arte con riprese a Poppi;

E’ stato tutto bello Pablito, prodotto da Palomar con la regia di Walter Veltroni;

Firenze Città d’acque, di Massimo Becattini, sostenuto da Tfc per il programma Sensi Contemporanei;

Stracci, di Tommaso Santi, sostenuto da Tfc per il programma Sensi Contemporanei.

Format tv

Alessandro Cattelan: una semplice domanda, 4 ristoranti, 4 Hotel, Il contadino cerca moglie, Cake star, Baker Hughes, Cortesie per gli ospiti, Dinner Club, L’Italia a morsi, Paesi che vai, BellItalia, Linea Verde, Linea Blu.

Campagne pubblicitarie

Dolce&Gabbana (Montepulciano), Lamborghini (Livorno, Bolgheri), Ducati (strade provinciali tra Siena e Grosseto), Fiat Chrysler (Volterra), Ermanno Scervino (Castello di Sammezzano, Reggello), Diadora e Wella (Spiagge Bianche di Rosignano), Vodafone (Livorno).