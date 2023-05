Firenze – La società in house “Toscana Strade” della Regione Toscana compie un passo avanti decisivo. Dopo che è stato avviato circa un anno fa il percorso per la costituzione della nuova società, la giunta ha approvato la delibera con cui vengono trasmessi alla Corte dei Conti e all’Autorità garante della concorrenza e del mercato tutti gli atti che la Regione ha predisposto per la costituzione della nuova società.

Toscana Strade ha il compito di occuparsi direttamente della gestione, manutenzione, ma anche dei nuovi investimenti della FiPiLi. “La delibera approvata ieri (lunedì) dalla giunta – ha proseguito Giani- ha messo insieme la documentazione e le prospettive. Dovrà essere visionata dalle istituzioni nazionali che dovranno esprimere un parere e dare l’autorizzazione a procedere in questa direzione”.