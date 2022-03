Firenze – A mettere il punto su una questione che si sospettava da tempo, è la Cgil che stamattina mercoledì 30 marzo ha presentato il Rapporto Filef, organizzazione che rappresenta i lavoratori italiani emigrati e residenti all’estero, dal titolo “On the road again” sulla nuova emigrazione italiana. In particolare la Toscana si rivela terra di emigrazione: il 4% dei residenti all’estero proviene dalla nostra regione (sul podio Lucca, Firenze, Livorno), il 5% degli emigranti italiani nel 2020 era toscano. La Cgil dà corpo all’ipotesi più sconcertante di fornte al fenomeno: “Non si tratta più solo di cervelli in fuga o di giovani, ma di lavoratori in cerca di impiego dalle regioni del centro nord”. Insomma, torna il vecchio “migrante economico”, non molto gradito da qualcuno, stavolta però in salsa italiana e, nello specifico, toscana?

I numeri suffragano in qualche modo questa ipotesi. Nel 2020 gli italiani iscritti all’Aire (Anagrafe italiani residenti all’estero) sono 5 milioni, il 76.6% in più di quelli iscritti nel 2006 (quando erano 3 milioni e 100mila), secondo quanto emerge dal Rapporto Filef. I toscani sono 197.299, vale a dire poco meno del 4% complessivo. cn una certa sorpresa, emerge anche che i nuovi emigranti non provengono solo dalle regioni meridionali dell’Italia ma soprattutto dalle regioni del Centro-Nord (67% del totale). Infatti, nel 2020 le regioni dalle quali si è emigrati di più sono la Lombardia (dalla quale proviene il 16.8%), il Veneto (11.5%), la Sicilia (9.2%), il Lazio (8.7%), l’Emilia Romagna (7.5%).

Per quanto riguarda la Toscana, il flusso migratorio regionale, nel quadro nazionale, si pone a metà, rappresentando il 5.2%. Altro punto interessante, gli emigranti non sono solo giovani, pur restando la maggioranza, dal momento che gli iscritti tra i 18 ed i 34 anni sono il 40% del totale; i 35-49enni rappresentano il 24% del totale ed i 50-64enni l’11%.

Per quanto riguarda la Toscana, la nostra regione si segnala per il valore molto inferiore che riguarda gli emigranti 18-34enni rispetto al dato nazionale, il 22.3% contro il 40%; i 35-49enni raggiungono quota 23.5%, i 50-64enni il 18%, anche questi ultimi superiori di ben 7 punti percentuali rispetto al dato nazionale, che si attesta, per questa fascia d’età, all’11%.

Per quanto riguarda le qualifiche, non si tratta solo di laureati, che rappresentano, insieme ai dottori di ricerca, il 29% del totale; i diplomati sono anch’essi il 29%, mentre i titoli di studio inferiori raggiungono il 42%. Dal 2006 al 2018 lauree e dottorato crescono del 193%; ma i diplomati del 293%.

A irrobustire il flusso degli emigranti toscani sono in primis le province di Lucca (oltre 46.000), Firenze (37.518), Livorno (25.568), Massa Carrara (19.208), Pisa (16.380), Pistoia (poco più di 15.000).

“Gli emigranti toscani e italiani non sono solo persone iper qualificate, i classici cervelli in fuga, ma sono spesso cinquantenni che hanno perso il lavoro e non lo trovano più. Preoccupa inoltre il freno all’afflusso di lavoratori stranieri in Toscana perché il nostro sistema ha bisogno di forza lavoro”, ha detto Maurizio Brotini, segreteria Cgil Toscana.

“C’è un tema sulla qualità del lavoro che offriamo ai giovani e ai meno giovani, e sulla possibilità di crescita e di reddito: molto parte dalla condizione di precarietà, va ricostruito un rapporto tra le competenze e il lavoro”, ha spiegato la segretaria generale di Cgil Firenze Paola Galgani.

“L’emigrazione dalla Toscana si colloca nei dati dopo quella delle regioni del Nord, non è come prima che si emigrava solo da quelle del Sud, è una emigrazione diversa e questo può dipendere dal fatto che anche qui manca la garanzia di un lavoro dignitoso che dia prospettiva”, ha aggiunto Nino Galante di Filef Toscana.

Fra gli interventi, Simone Porzio, Responsabile coordinamento immigrazione CGIL Toscana; Nino Galante di FILEF Toscana, componente consulta Toscani all’estero Regione Toscana; Eugenio Giani Presidente della Regione Toscana; Pietro Lunetto Coordinatore Nazionale FILEF, curatore del rapporto “On the road again. Sulla nuova emigrazione italiana”; Alberto Tassinari Filef Toscana, Comitato scientifico FILEF Internazionale; Paola Galgani Segretaria Generale Camera del Lavoro CGIL Firenze; Caterina Rapetti Storica dell’emigrazione; Sandro Renzoni Coordinatore INCA Toscana; Laura Salsi Coordinatrice Nazionale FILEF; Maurizio Brotini Segretario CGIL Toscana; Serena Spinelli Assessora alla Cooperazione Internazionale Regione Toscana; Sally Kane Responsabile Dipartimento Politiche Immigrazione CGIL nazionale.

Per quanto riguarda il capitolo immigrazione, nell’anno della pandemia (2020) gli immigrati in Toscana sono calati per la prima volta dopo almeno 20 anni di continua crescita. L’immigrazione straniera non è più (e non lo è mai stata) l’unica forma di mobilità rilevabile e socialmente visibile che il nostro paese sta vivendo. In Toscana, i curatori del rapporto sulla nostra regione evidenziano che nell’anno della pandemia (2020) gli immigrati in Toscana sono calati per la prima volta dopo almeno 20 anni di continua crescita. Nel 2020 vi erano 392.100 residenti stranieri, -6000 rispetto ai 398.111 del 2019. Un decremento del 1.5% superiore di tre volte a quello medio nazionale. Le restrizioni dovute al Covid hanno sicuramente avuto un ruolo significativo in questo calo.