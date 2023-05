Firenze – Gli amici a quattro zampe fanno parte della famiglia e l’idea di lasciarli nel periodo più bello dell’anno non è più un’opzione accettabile. Secondo quanto emerso dall’ultima indagine effettuata dall’Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA), l’anno scorso più del 70% degli italiani ha deciso di portare in vacanza con sé il proprio animale domestico. Sono sempre meno quindi le persone che preferiscono affidarlo a parenti e amici o alle pensioni dedicate, scegliendo invece di trascorrere le ferie in luoghi attrezzati ad ospitare gli animali. Per molti la mente viaggia in cerca di soluzioni, pensando subito alla casa privata in montagna con ampi giardini e nessuna speranza di vedere il mare. Eppure, esiste un luogo in Italia in grado di offrire una vacanza completa, tra mare e monti, senza rinunciare alla storia e alla cultura e neppure alla compagnia dei propri amici col pelo. La Costa degli Etruschi, un angolo di paradiso che si trova nel tratto costiero tra Livorno e Piombino, è la meta ideale per chi è in cerca di relax, ma anche di avventura: oltre alle spiagge pet friendly e alle famose pinete dove potersi ristorare, sono tantissime le strutture che aprono le proprie porte agli animali, offrendo tutte le comodità e i servizi necessari alla loro cura e benessere.

Una meta da non perdere per gli amanti della storia e dell’aria aperta è sicuramente il Parco archeologico di Baratti e Populonia: una distesa di 80 ettari dove poter passeggiare col proprio amico a quattro zampe tra gli antichi resti della città etrusca, alla scoperta di itinerari archeologici e naturalistici. Percorrendo la via sarà possibile visitare la Tomba dei Carri, una delle più grandi costruite dagli Etruschi, l’Acropoli di Populonia, ma anche la Necropoli delle Grotte, dove si attraversa un bosco di sughere e lecci in cerca di un po’ di ombra. Il percorso arriva fio al punto più alto del parco da cui godersi il panorama sul Golfo di Baratti e osservare i resti dei templi romani.

Da non perdere anche le bellissime colline e le verdi campagne che sovrastano la Costa degli Etruschi, nella Val di Cornia: un luogo perfetto per avvicinarsi alla cultura del vino e della tradizione culinaria toscana. Un’occasione unica per lasciarsi tentare da sapori unici e autentici, avventurandosi allo stesso tempo lungo sentieri che conducono ad alcuni dei borghi più famosi della Regione. Tra questi la bellissima Suvereto, cittadina che conserva ancora l’aspetto medievale di un tempo, ideale da visitare con il proprio cane, passeggiando tra i vicoli da cui spuntano diversi edifici storici, come il Palazzo Comunale e la sua torre dell’orologio, le chiese e i resti dell’antica Rocca Aldobrandesca. A venti minuti circa dal borgo, ci si può concedere una sosta nel Parco naturale di Montioni. Qui si trovano molti animali allo stato libero tra cui daini e caprioli che si nascondono tra i boschi e tra le antiche rovine degli insediamenti etruschi e romani.

Nella stagione estiva, del resto, il caldo non è da sottovalutare e questi parchi ricchi di fauna e flora locale sono perfetti per gli animali che necessitano di stare all’aria aperta, protetti però dal sole. Fiutare e scoprire nuovi odori può essere molto stimolante per loro, mentre i loro padroni si rilassano e scoprono i luoghi della cultura. È importante trovare il giusto equilibrio e accontentare tutta la famiglia, pet inclusi, non solo mentre si pensa all’itinerario, ma anche quando si sceglie dove alloggiare. Nel cuore della Costa degli Etruschi, ci sono due comode strutture immerse nel verde, dove gli animali sono benvenuti: il Relais Antico Podere San Francesco e il Residence Borgo Verde.

Qui i pets avranno a disposizione un ampio parco dove correre e godersi l’aria aperta, sempre accompagnati, oppure gli ospiti potranno optare per appartamenti ampi e confortevoli con un giardino privato. Il mare a pochi chilometri e la natura circostante fanno da cornice e rendono questi due soluzioni dove alloggiare ancora più invitanti per gli amici col pelo che in aggiunta troveranno in camera o nell’appartamento un morbido cuscino dove accoccolarsi, una ciotola e persino un pensierino per rendere la loro vacanza entusiasmante come quella del resto della famiglia.