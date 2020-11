Firenze – Tutte operative da oggi le tre centrali di tracciamento dei contatti Covid, allestite presso i tre poli fieristici di Arezzo, Carrara e Firenze per contrastare la diffusione del virus. Formati i circa 500 tracciatori reclutati di recente (medici, infermieri, tecnici sanitari della prevenzione, assistenti sociali, studenti degli ultimi anni di medicina e infermieristica), si procede già senza alcun indugio nella lotta anti Covid.

Le apparecchiature informatiche per gli operatori aziendali, che svolgeranno l’attività, sono state fornite da Estar (Ente per il supporto tecnico amministrativo regionale) per tutte e tre le centrali. Ogni postazione utilizza un telefono cellulare, sim voce&dati e pc portatile, tutti in modalità noleggio, per un importo complessivo, nei primi tre mesi di attività, di circa 136mila euro. E’ previsto un supporto on-site continuo delle tre sedi, con sostituzione degli apparati eventualmente guasti entro la giornata successiva.