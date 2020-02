Firenze – Le città come agglomerato di big data. Non è più un salto nel futuro ma sempre più realtà e i big data possono diventare struemnti preziosi per interpretare e prevedere il futuro. Questo perché tutto viaggia in rete e i dati rimbalzano da un cellulare ad un semaforo intelligente o una telecamera che conta le auto che passano. Analizzare i dati può aiutare a progettare i quartieri di domani, è di sostegno nella programmazione della futura a mobilità ma può diventare anche uno strumento in più per monitorare la qualità dell’aria (che è legata indissolubilmente anche al traffico) e pensare dunque ad una mobilità più sostenibile.

Il progetto europeo Trafair “Understanding traffic flows to improve air quality” si colloca in questa linea, e ha come obiettivo capire i flussi di traffico per migliorare appunto la qualità dell’aria. Il progetto, che ha preso le mosse nel 2018, è confinanziato dal programma e fondo europeo “Connecting Europe Facility (CEF)”: interessa le città di Zaragoza, Firenze, Modena, Santiago de Compostela, Livorno Pisa e farà tappa mercoledì 12 febbraio 2020 appunto a Livorno. Nella sala congressi del Cisternino di Città, Largo del Cisternino 13, gli esperti del Cnr, della Regione Toscana e dell’Università di Firenze e dell’Università di Modena-Reggio Emilia, capofila del progetto, presenteranno infatti i risultati della raccolta di informazioni e dati che è stata realizzata in città nel corso del 2019.

I partner del progetto sono una decina, tutti italiani e spagnoli. L’obiettivo è definire entro il 2020 uno strumento innovativo capace di analizzare in modo puntuale, ma anche prevedere (incrociando i dati meteo), i livelli di inquinamento atmosferico attesi per via del traffico di auto, motorini, bus e camion. L’appuntamento di Livorno si inserisce all’interno delle iniziative previste per il Piano urbano della mobilità sostenibile dal Comune, che è partner nelle divulgazione e disseminazione di questa buona pratica assieme a Provincia di Livorno, Ufficio scolastico provinciale, Ordine degli ingegneri di Livorno e Ordine degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori della Provincia di Livorno.

Il progetto “Trafair” – 2 milioni e 197 euro di budget totali, quota della Regione Toscana 149.800 euro, con un confinanziamento di 37.450 euro – ha vinto a maggio del 2019 il “Premio PA Sostenibile”.