Firenze – Un tram è uscito dai binari, oggi pomeriggio, all’altezza dello scambio delle linee T1 e T1, accanto a piazza Unità a Firenze, nell’area della stazione di Santa Maria Novella. Gest fa sapere che ci sono accertamenti in corso, ma dall’assessore Giorgetti giunge la notizia che si dovrebbe trattare di un guasto tecnico. Non risultano feriti.

“Il tram è deragliato oggi pomeriggio alla stazione di Santa Maria Novella. Mentre procedeva ad una velocità risibile, alcuni vagoni sono ‘scivolati’ in Piazza della Stazione finendo sul marciapiede rischiando di ferire i passanti – commenta Alessandro Draghi, FdI – Gest sta distribuendo nelle scuole proprio in questi giorni il kit educativo che ha realizzato per incentivare gli adolescenti a un uso consapevole della tramvia. Si sono forse dimenticati di inserire nell’opuscolo i vari disservizi che quotidiniamente accadono… Notiamo che per fortuna non ci sono feriti né a bordo né all’esterno. Non un bello spot comunque per il mezzo-feticcio delle amministrazioni comunali guidate dal PD”.

“Il caos regna sovrano sulla mobilità cittadina. La fuoriuscita dai binari della tramvia ci preoccupa, perché è evidente che questa Giunta e questo Sindaco sappiano rispondere solo “tramvia”, quando gli si chiede quale idea di trasporto pubblico locale hanno – intervengono i consiglieri di Spc Dmitrij Palagi e Antonella Bundu – apprendiamo come per fortuna non ci siano conseguenze sulle persone, ma speriamo in una spiegazione esaustiva in tempi rapidi, che si accompagni con rassicurazioni per non far più accadere niente del genere. Diamo per scontato la necessità di non scaricare le responsabilità sul personale dipendente. E neanche si può liquidare il tutto additando il soggetto gestore (come si fa per i ritardi e le corse saltate per Autolinee Toscana, guardando al TPL su gomma)”.