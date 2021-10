Firenze – Uno sciopero nazionale di 24 ore è stato indetto per lunedì 11 ottobre 2021. Lo sciopero è stato proclamato da Cobas Confederazione Comitati di Base, insieme ad altre organizzazioni sindacali di base.

Lo sciopero riguarda anche la tramvia, in questi orari: dall’inizio del servizio fino alle 06.30, dalle 09:30 alle 17:00, dalle 20.00 fino alla fine del servizio.

In queste fasce orarie il servizio non sarà garantito e la regolarità del servizio dipenderà dalle adesioni allo sciopero. Ricordiamo che il tasso di adesione dei precedenti scioperi proclamati dalla stessa sigla sindacale è stato dello 0%.

Lo sciopero è stato indetto per difendere l’occupazione attraverso il blocco dei licenziamenti, per il rilancio dei salari e la sicurezza dei lavoratori.

Per maggiori informazioni si invita a prendere visione dei pannelli informativi elettronici presenti alle fermate, a visitare il sito www.gestramvia.it, i profili social media (Twitter e Facebook), seguire l’app Telegram, o contattare il call center al numero verde 800.964424 (gratuito da numero fisso), o dal cellulare al numero 199.229300 (a pagamento).