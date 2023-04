Firenze – Tramvie, oggi il punto è stato fatto dal sindaco, accompagnato dall’assessore alla mobilità Stefano Giorgetti.

Cantieri della tramvia, scadenze e date, sembra che ci siamo, come spiega il sindaco Dario Nardella. “La variante al centro storico, Fortezza -piazza Libertà-San Marco, sta procedendo, le ditte stanno recuperando il ritardo, arriverà una nuova ditta dell’appalto la prossima settimana, cominciamo proprio oggi il cantiere della seconda parte di via Cavour, stiamo finendo anche i lavori in piazza San Marco e nell’estate cominceremo col cantiere di via La Marmora-via La Pira. Obiettivo, finire a marzo i lavori, e poi, i mesi successivi, il pre-esercizio. Entro la primavera prossima, vogliamo vedere il tram sui binari, così come ci hanno promesso le ditte”.

“Abbiamo anche ricevuto le offerte per la Linea 4, due offerte per l’appalto che riguarda sia progettazione esecutiva che l’esecuzione dei lavori, che devono partire entro la fine dell’anno-inizi anno prossimo, in ogni caso il contratto si deve chiudere quest’anno. Per la linea di Bagno a Ripoli, i lavori cominceranno quest’anno. Prima di tutto, parcheggio scambiatore e poi il nuovo ponte che collegherà il Q3 e il Q2. La linea per Bagno a Ripoli è un’altra linea finanziata con i fondi del Pnrr, perciò i lavori devono cominciare quest’anno e finire entro il 2026. Tra un mese avremo pronto il progetto definitivo della linea Stadio-Rovezzano, di cui il cantiere più impattante sarà quello per il sottoattraversamento alle Cure delle linee ferroviarie. Siamo nel pieno rispetto dei tempi”.

“La Vacs sta recuperando i tempi contrattuali – ha detto Giorgetti – e la viabilità sta funzionando meglio del previsto. L’ultima fase dei cantieri sarà il tratto Matteotti-Libertà. Ieri abbiamo incontrato le ditte e ci hanno comunicato che aumenteranno gli operai e arriverà una ulteriore nuova ditta in subappalto. Proseguono inoltre i lavori in piazza San Marco, in estate vedremo i binari con gli scambi all’altezza di Arazzieri e Battisti mentre l’area sta cambiando volto con una nuova pavimentazione in pietra e nuovi marciapiedi più larghi: avremo dunque una riqualificazione completa”.

Per quanto riguarda il nuovo ponte della linea per Bagno a Ripoli, è stato ricordato che avrà una pista ciclabile in entrambi i sensi di marcia e tre corsie per le auto, di cui due verso il Lungarno Colombo ed una in direzione di Gavinana. Sarà realizzato in larga parte in acciaio e la sua costruzione, insieme al parcheggio scambiatore di Bagno a Ripoli e Viale Europa, comincerà entro la fine del 2023. Per quanto riguarda la Linea 4, è stato sottolineato che oltre ai due lotti della tramvia (Leopolda-Piagge e Piagge-Campi Bisenzio) verranno realizzate anche alcune opere accessorie come la variante stradale Pistoiese-Rosselli, una nuova viabilità interna alle Piagge e un nuovo parcheggio scambiatore in prossimità del Viadotto dell’Indiano. In prospettiva potrà anche essere realizzato un nuovo parcheggio autostradale denominato “Osmannoro” in prossimità di San Donnino che sarà simile a quello di Villa Costanza.