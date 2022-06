Firenze – Nuove polemiche sulla terza linea della tramvia. Il capogruppo di Forza Italia Mario Razzanelli ha presentato un sondaggio, realizzato da Eumetra Milano, sulla linea VACS e sulla linea che dovrebbe portare la tramvia verso Bagno a Ripoli.

Sono stati intervistati 401 frequentatori delle zone dove dovrebbero passare le due nuove linee della tramvia e gli è stato chiesto se erano favorevoli a queste nuove infrastrutture o se erano disponibili a contemplare anche soluzioni alternative.

La maggioranza (83%) è a conoscenza del progetto, ma solo il 30% è a conoscenza del fatto che era stata proposta una soluzione alternativa che prevedeva dei bussini elettrici per collegare piazza San Marco col resto del centro storico ad un costo di circa 400.000 euro, nettamente inferiore rispetto ai 55 milioni previsti per questo ramo della tramvia, la cosiddetta Vacs. Il 67% degli intervistati è favorevole ai bussini elettrici mentre solo il 15% è per la tramvia.

Il 53% degli intervistati, inoltre, non era a conoscenza del fatto che con la Variante al centro storico, si andranno a perdere tutti i posti auto. “Una situazione che creerà – commenta Razzanelli – enormi disagi per i cittadini che abitano nel centro storico. Ecco perché il giudizio sulla tramvia è assolutamente negativo. I fiorentini (col 70%) bocciano la variante al centro storico e la linea verso Bagno a Ripoli perché deturperà il centro storico creando disagi, chiedono più bussini elettrici e, inoltre, ritengono che il percorso della tramvia sia troppo breve per trarne benefici.”

L’assessore alla Mobilità Stefano Giorgetti ha replicato all’esponente di Forza Italia: “Ancora una volta il consigliere Razzanelli fa confusione tra le linee e sbandiera un fantomatico progetto alternativo di collegamento con i bus elettrici che non esiste. Il progetto della Variante al centro storico non è solo il tram da piazza della Libertà a piazza San Marco, prevede anche il collegamento della Fortezza a piazza della Libertà. Come pensa di garantire questo servizio il consigliere Razzanelli?”

“Nel sondaggio viene riportata una descrizione delle linee sbagliata – aggiunge – : si parla di un servizio bus da piazza Duomo a San Marco, ma non è una alternativa alla tramvia che collega la Fortezza a piazza della Libertà e a piazza San Marco. Poi si parla della palificata in piazza San Marco dove invece, come abbiamo più volte spiegato, non viene aggiunto un palo in più rispetto ad oggi visto che l’alimentazione sarà integrata con l’illuminazione pubblica. E come pensa di sostituire il consigliere Razzanelli gli attuali 1.500 bus che transitano ogni giorno da piazza San Marco? Insomma, tanta confusione e improvvisazione senza una descrizione corretta del progetto”.