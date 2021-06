Firenze – È stata annunciata oggi la collaborazione tra Baker Hughes, attraverso Nuovo Pignone, una delle capofila del gruppo Baker Hughes in Italia, e Rosetti Marino, azienda di servizi per l’industria dell’energia con sede a Ravenna, per lo sviluppo di una filiera nazionale della transizione energetica.

La firma è stata occasione per un incontro, che ha visto la presenza dei Sindaci di Firenze, Dario Nardella, e di Ravenna, Michele De Pascale, di Lorenzo Simonelli, Chairman e CEO di Baker Hughes, Michele Stangarone, Presidente Nuovo Pignone, e di Oscar Guerra, AD di Rosetti Marino.

Grazie a questo accordo, Baker Hughes e Rosetti Marino si impegnano a collaborare per la realizzazione congiunta di progetti di CCUS – relativi cioè alla cattura, all’utilizzo e allo stoccaggio di anidride carbonica dando vita a un accordo di filiera che consenta passi avanti concreti per la transizione energetica, partendo proprio da progetti realizzati in Italia.

Baker Hughes e Rosetti Marino sono due realtà industriali di eccellenza che operano da decenni nella filiera dell’energia, sia a livello nazionale che internazionale, e che offrono con le loro reciproche competenze, soluzioni per la decarbonizzazione Made in Italy.

La CCUS rappresenta una soluzione efficace per la riduzione delle emissioni di CO2 e può essere applicata per la rimozione di CO2 dai gas di scarico e dai processi industriali. Si tratta di un ambito fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi climatici fissati dall’Accordo di Parigi, con stime di capacità installata per 5,6 miliardi di tonnellate a livello globale entro il 2050. In particolare, il suo utilizzo è chiave per la decarbonizzazione della produzione di idrogeno, permettendo lo sviluppo di un’economia basata su questo fondamentale vettore energetico.

Foto: Enrico Ramerini – Comune di Firenze