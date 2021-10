Firenze – In vista dell’entrata in vigore dell’obbligo dell’esibizione del green pass prevista per domani 15 ottobre, la Regione stamani ha organizzato un incontro con le Prefetture, la Città metropolitana, le Province e le aziende titolari della gestione del trasporto pubblico locale su gomma e ferro, One scarl, Trenitalia spa, TFT e Toremar. Sono in effetti emerse potenziali criticità a garantire il servizio legate all’entrata in vigore dell’obbligo e, in base alla ricognizione fatta stamani 14 ottobre, sentendo le varie aziende, è possibile che si possano creare disservizi che ad oggi non sono completamente prevedibili. “Insieme alle Prefetture e agli Enti locali – spiega l’assessore ai trasporti Stefano Baccelli– abbiamo raccomandato alle aziende di effettuare una programmazione atta a garantire il servizio prioritariamente nelle fasce di utilizzo da parte degli studenti e pendolari, segnalando la necessità di proseguire, nei prossimi giorni, il monitoraggio del possesso della certificazione verde, in modo che i dipendenti forniscano le informazioni richieste con il preavviso necessario al fine di soddisfare le predette esigenze organizzative”.