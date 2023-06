Firenze – In occasione della protesta indetta a livello regionale dai sindacati dei Cobas, SGB e Cub Trasporti, oggi pomeriggio si è tenuto un presidio sotto la Prefettura fiorentina. Le richieste sono sempre quelle già portate all’azienda in svariate occasioni, ovvero l’aumento salariale di 300 euro mensili, la riduzione dell’orario di lavoro da 39 a 35 ore settimanali, a parità di salario, con riduzione del periodo di guida e del nastro lavorativo per gli autisti; l’adeguamento dele tutele della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per lavoratori ma anche per gli utenti del servizio Tpl; blocco delle privatizzazioni e degli appalti realtivi. Il presidio si è sciolto dopo le 17.

Foto Stefano Giannattasio