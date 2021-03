Roma – Una busta contenente tre bossoli è stata recapitata in Senato per posta al senatore Matteo Renzi. Immediata la reazione di solidarietà degli esponenti politici che hanno stigmatizzato la minaccia rivolta al leader di Italia Viva. Tra i primi a contattarlo, la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, la quale ha telefonato a Renzi per esprimergli la sua vicinanza.

“La mia solidarietà e un grande abbraccio a Matteo Renzi per la gravissima intimidazione di cui è stato oggetto oggi. Questi episodi di violenza devono trovare una condanna unanime che faccia da vaccino per una democrazia che non può mai mettere in dubbio il confronto civile tra idee e posizioni diverse”. Così il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, sul grave episodio.