Firenze – Tre giorni per una ‘Scuola di quartiere’, al Giardino degli ex Nidiaci, in via Ardiglione 30, con “Le Discipline”, emanazione di Libera, che gestisce tra l’altro la bottega dei prodotti in via Fiesolana, a Firenze, e che presiede a diverse attività e laborati di educazione alla cittadinanza con la rete “We Care” .

Da domani docenti, studenti, educatori, sono invitati a confrontarsi sul ruolo della scuola e dell’educazione dopo questo periodo difficile di lockdown e pandemia. Oltre alla presenza di assessori e tecnici, saranno allestiti anche laboratori e un “talk” con il blogger Wikipedro. Dunque incontri, laboratori, musica e arte per parlare, confrontarsi e riflettere sul futura della scuola e sul suo ruolo all’interno della comunità.

Domani la plenaria di apertura con i saluti degli assessori Sara Funaro e Cosimo Guccione.

Ci si può iscrivere anche direttamente a questo link: https://forms.gle/QjFngdxtcCdCbkgF9