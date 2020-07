Viareggio – Un incidente con più auto coinvolte si è verificato nel tardo pomeriggio a Viareggio nei pressi dell’Esselunga in via Martiri di Belfiore, zona non nuova ad incidenti. Secondo le informazioni che ci sono giunte i mezzi coinvolti sono due un camioncino bianco ed una SUV di colore nero.

A subire i maggiori danni il camioncino bianco che ha subito ingenti danni nella parte frontale del mezzo.

Sul mezzo presenti anche i vigili urbani per i rilievi di Rito.

Foto di Matteo Moriconi