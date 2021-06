Firenze – La tera ha tremato tre volte oggi, in Toscana. L’Ingv ha registrato una scossa di magnitudo 3 in provincia di Arezzo, con epicentro a Chiusi della Verna alle 9.51, mentre un minuto dopo è avvenuta un’altra scossa, di magnituo2.6.

Nel pomeriggio la terza scossa, di magnitudo 2.8, nel territorio di Tavarnelle Val di Pesa, in provincia di Firenze, alle 16:58, a una profondità di 10 km. A Tavarnelle quacuno è anche sceso in strada, ma ad ora non sono risultati danni, come anche nell’Aretinonon sono risultate criticità.