Firenze – Treedom, che è stata la prima BCorp certificata in Italia, è un piattaforma con sede a Firenze che permette di piantare eregalare alberi a distanza e seguire online la loro storia e ha vinto il premio The Best For The World Award per la Governance nelle Liste BCorp 2022.

Treedom ha ricevuto un ulteriore riconoscimento da B Lab – l’ente che certifica le aziende che soddisfano i più elevati standard responsabilità e sostenibilità –

come una delle aziende più performanti per la governance aziendale con un impatto diffuso sulle persone e sul pianeta. La sua missionerendere il pianeta più verde” è vissuta e respirata in tutta l’azienda e nelle sue attività. “Treedom – si legge in una nota diffusa da BLab – opera, infatti, come un’impresa che mira ad avere un impatto positivo sull’ambiente e sulla società attraverso la piantumazione di alberi in collaborazione con ONG e contadini locali, in 52 progetti in

16 Paesi solo nel 2021”.

Il riconoscimento premia Treedom per le sue pratiche di governance esemplari, ricevendo il massimo punteggio per la sua missione generale, l’etica, la responsabilità e la trasparenza. È stata posizionata nel primo 5% di tutte le BCorps a livello globale.

Questo premio rafforza l’obiettivo principale di Treedom: essere un’azienda che fa il meglio per il mondo e aiuta gli altri a fare lo stesso, piantando alberi nel posto giusto al momento giusto, per compensare le emissioni di CO 2 , promuovere la biodiversità e sostenere le economie locali.

Coinvolgendo i dipendenti dall’alto verso il basso e i clienti attraverso aggiornamenti online dei progetti in cui vengono piantati i loro alberi, Treedom ha creato una comunità che incarna questo obiettivo.

Il BCorp Award è un premio annuale e viene consegnato dall’ente no-profit BLab come riconoscimento alle BCorps più performanti in termini di impatto aziendale in tutto il mondo. Per aggiudicarsi il premio, ogni azienda deve ottenere punteggi verificati in cinque aree di impatto: comunità, clienti, ambiente, governance e lavoratori.

“Siamo molto orgogliosi e onorati di ricevere questo premio. Questo è solo l’inizio per Treedom: stiamo assistendo a un crescente desiderio da parte di persone di tutto il mondo di fare la propria parte per proteggere il pianeta per le generazioni future e vogliamo aiutarli il più possibile nel loro percorso”, afferma Federico Garcea, co-fondatore di Treedom. "Piantare un albero può sembrare semplice, ma non si tratta solo di gettare i semi nel terreno. Si tratta di far crescere la giusta specie di albero nel posto giusto e al momento giusto per avere il massimo impatto possibile. Insieme possiamo rendere più verde il pianeta”.

Ad oggi, Treedom ha piantato più di tre milioni di alberi in tutto il mondo, con l’ultimo milione di alberi piantati in soli 8 mesi, a dimostrazione del crescente interesse per lo stile di vita sostenibile e del desiderio di combattere il cambiamento climatico da parte di aziende e privati. Di conseguenza, Treedom si è classificata al 120° posto della classifica FTs 1000 fastest growing companies in Europe.

Grazie al proprio modello di business che genera benefici, sia per l’ambiente che per le comunità locali, Treedom ha ottenuto la certificazione B-Corp dal 2014.

