Firenze – Ritardi su treni provenienti dallo snodo ferroviario di Roma fino a 300 minuti, cancellazioni, insomm,a il caos stamane nelle linee ferroviarie italiane. Particolarmente sensibili i ritardi e la confusione nei treni alla stazione di Firenze, dove il guasto di è verificato alla staizone di Campo di Marte. A spiegare la situaizone, pesantissima per i viaggiatori sia pendolari che dell’Alta Velocità, Alstom. “Il problema sulla rete ferroviaria italiana generato questa mattina dai sistemi di segnalazione prodotti da Bombardier Transportation è dovuto ad un bug informatico già mitigato nelle prime ore da un intervento tecnico su tutta la rete. Alstom si scusa per l’inconveniente causato ai passeggeri ed è impegnata a fornire tutto il supporto necessario a RFI per tenere monitorato il sistema di comando centralizzato e computerizzato del traffico, a beneficio di tutta la rete”.