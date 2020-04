Firenze – Il campionato italiano di ciclismo professionisti 2020, dunque, è slittato ad agosto fermo restando il Veneto la sede. Si correrà il 21 la cronometro – Bassano del Grappa, Marostica, Cittadella – ed il 23 agosto la prova in linea di 230 chilometri. Cioè prima del Tour de France fissato dal 29 agosto al 20 settembre.

Pure la prova in linea partirà da Bassano del Grappa per concludersi a Cittadella. Su questa prova dice il campione Filippo Pozzato : “Cambia la data, ma rimane un evento dal sapore internazionale. La prova tricolore in linea è sulla scia delle classiche del nord. Ci sarà un momento di grande pavè con il Muro della Tiso a Colacerese. E’ un passaggio mozzafiato. Insomma non avrà niente da invidiare alle famose classiche del nord come il Giro delle Fiandre”.

“Sarà l’occasione – aggiunge Pozzato vincitore anche di una Milano Sanremo – per mettere alla prova i nostri giovani campioni. Adesso dobbiamo avere un po’ di pazienza per rispetto di tutti e per superare questa epidemia. Poi ripartiremo ancora più forti. L’attesa di oggi prepara l’entusiasmo di domani”.