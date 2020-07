Prato – Giornata trionfale per il Tennis Club Prato. Sia in campo femminile che in quello maschile. Le tenniste pratesi che militano nella serie A/1 in campo al gran completo per aver recuperato Martina Trevisan e Kristina Kucova, hanno dominato le avversarie del Casale per 4 a 0.

Hanno giocato una bella partita (anche nel doppio con Trevisan-Kucova che superavano 6/1; 7/5) Rubini-Chiesa) e sono balzate in testa alla classifica.

In campo maschile, nella serie A/2, dopo il pari 3 a 3 a Pavia, la squadra pratese ha dominato la scena contro il Messina. Risultato 5 a 1. Con questo successo il T.C.Prato ha compiuto un passo verso i playoff.

foto: Martina Trevisan