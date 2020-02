Lajgueglia (Liguria) – Il giovane Giulio Ciccone in maglia azzurra, ha vinto per distacco il Trofeo Laigueglia (Liguria) prima corsa per professionisti disputata quest’anno in Italia. Il promettente abruzzese (già protagonista lo scorso anno al Tour de France e al Giro d’Italia) ha attaccato a 10 chilometri dal traguardo staccando i suoi tre compagni di fuga (Tizza, il francese Hailer e Rosa).

Un attacco perentorio, travolgente. Un finale da campione quello di Ciccone importante promessa dei ciclismo italiano. Dei toscani al 5° posto Lorenzo Rotta ed al 11° Giovanni Visconti entrambi del Team Vini Zabù di San Baronto (Pistoia) e Marco Tizzo, molto positiva la sua prova, di Amore&Vita Prodir di Lunata di Lucca, al nono posto.

