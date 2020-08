Pisa – E’ stata ritrovata cadavere a bordo della sua auto in fondo a un dirupo, l’educatrice di Forcoli (Pisa), Simona Bimbi, 46 anni, che era scomparsa da martedì scorso. Il ritrovamento è avvenuto nella strada che collega Chianni a Castellina Marittima, sempre nel Pisano. A notare l’auto, seminascosta tra rovi ed alberi, alcuni dei volontari che da giorni sono impegnati nelle ricerche. L’auto con a bordo il corpo senza vita della donna è stata trovata in uno dei dirupi che costeggiano la strada provinciale Montevaso che collega Chianni a Castellina Marittima, nel Pisano. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri del comando di San Miniato (Pisa) che si occupano delle indagini, l’auto della donna, una Hyundai i10, stava percorrendo la strada da Castellina verso Chianni quando in prossimità di una curva è andata giù nel dirupo.